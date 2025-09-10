Nuevo destrozo del Ministerio de Óscar Puente: el 52% de la red de carreteras "presenta deterioros de gravedad"

La Asociación Española de la Carretera ha elaborado su último informe sobre la situación viaria. Y el resultado es igual de demoledor que la conclusión. Un total de 34.000 kilómetros (el 32%) necesita reconstrucción urgente. Y el problema es la falta de inversión destinada: el déficit de conservación vial supera ya los 13.400 millones de euros.

Hay más datos preocupantes. Por ejemplo, que Aragón, Castilla-La Mancha y Galicia son las regiones con las carreteras peor conservadas. Y que el sobrecoste de los desplazamientos veraniegos derivado del mal estado viario supera los 270 millones de euros entre julio y agosto.

Lo cierto es que el informe sobre el estado de conservación de las infraestructuras viarias de la Asociación Española de la Carretera (AEC) ha identificado deterioros graves y muy graves en más de la mitad de las carreteras gestionadas por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Diputaciones Forales, elevando a 13.491 millones de euros el coste de su reparación.

Se trata, en concreto, de "33.966 kilómetros que precisan reconstrucción de carácter urgente, habiéndose de acometer actuaciones en un plazo inferior a un año debido a que registran alteraciones muy serias, tanto estructurales (baches y piel de cocodrilo), como superficiales (grietas longitudinales y transversales, y descarnaduras)", señala el informe.

La peor situación de las carreteras desde finales de los 80

Asimismo, "se han contabilizado otros 20.407 kilómetros más en los que es necesario actuar en un plazo máximo de cuatro años, habiéndose identificado en ellos daños calificados como "graves", añade el estudio. La investigación de la AEC concluye, "por lo tanto, que en un cuatrienio, a lo sumo, sería necesario intervenir en más de la mitad de las carreteras españolas (54.373 kilómetros de un total de 101.700), cuyos firmes se encuentran en la peor situación detectada desde finales de la década de los 80, principios de los 90, cuando se llevó a cabo el último gran Plan General de Carreteras de nuestra historia reciente".

El análisis es igualmente demoledor: "La falta de atención a la conservación de las carreteras españolas" tiene cifra: "13.491 millones de euros, cantidad que ha sido calculada considerando la subida experimentada por los precios de las materias primas, energía y personal, a fin de ofrecer una imagen lo más próxima posible a la realidad actual".

Es más, "a los 9.453 millones que en 2022 se estimaban necesarios para abordar las carencias del pavimento en las mallas gestionadas por las administraciones central, autonómica y foral, se suman ahora otros 4.038 millones. De este incremento, el 20% corresponde a la subida del IPC del último trienio, siendo el 23% restante atribuible al propio deterioro de la infraestructura". Con todos estos datos, el estudio confirma que "nuestras carreteras se han deteriorado estos tres últimos años a un ritmo del 8% anual".

