El Ayuntamiento de Tarragona también recurre a detectives para investigar el absentismo laboral

En los últimos días hemos contado en Libre Mercado los casos de varios organismos públicos que han recurrido a los servicios de empresas de detectives privados con el fin de investigar tanto las bajas laborales como el absentismo en el trabajo. Algunos de estos casos son el del Ayuntamiento de Fuengirola con un contrato de 18.148 euros o el de la Junta de Andalucía con la empresa pública que gestiona las ITV cuyo contrato asciende a 242.000 euros.

Sin embargo, esta práctica parece estar extendiéndose en la Administración Pública y recientemente se ha dado a conocer otro caso más que concierne al Ayuntamiento de Tarragona.

Este lunes el propio Ayuntamiento de Tarragona emitió un comunicado a través de su página web donde aseguraba que la Empresa Municipal de Transportes de Tarragona (EMT) "ha implementado medidas de seguimiento y verificación para reforzar el cumplimiento de las obligaciones laborales y garantizar la equidad de trato a todo el personal".

Según cuenta el medio catalán El Periódico, y tras consultar con fuentes municipales, la contratación de los servicios de detectives privados está motivada por el caso de un trabajador de la EMT del que se sospechaba que se encontraba de baja laboral y al mismo tiempo estaba prestando servicios para otra empresa.

La motivación: el absentismo laboral

A pesar de que en el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Tarragona no se habla de forma explícita de una contratación de servicios de detectives privados, sí que se deja entrever que esta contratación se haya llevado a cabo al hablarse de la "implementación de medidas de seguimiento y verificación destinadas a reforzar el cumplimiento de las obligaciones laborales" o cuando se dice que la motivación de estas acciones "está estrictamente vinculada al absentismo laboral".

Más adelante, dentro del propio comunicado, el ayuntamiento catalán afirma que la contratación de dichos servicios se produjo en el mes de julio y que, al ser un contrato menor, no fue necesaria una licitación pública. "Aun así, la empresa de transportes (como empresa de gestión municipal) publica todos los contratos menores trimestralmente y así se hará durante este mes de septiembre, tal y como estaba previsto, ya que todos los procesos de contratación de la EMT son públicos a través de la información disponible en materia de contratación", declaran desde el Ayuntamiento de Tarragona.

"En determinados casos, y siempre dentro del marco legal vigente, la empresa puede recurrir a profesionales externos para verificar situaciones específicas que puedan afectar a la dinámica habitual del servicio. Esta actuación se realiza con el máximo respeto y proporcionalidad, con el fin de preservar tanto los derechos individuales como el interés general de la organización. Asimismo, el comité de empresa está en el caso de esta contratación y, en el próximo Consejo de Administración, serán informados todos y todas las consejeras que lo forman."

Confirma la contratación de "profesionales externos"

Como podemos ver, en el anterior párrafo la entidad pública admite que se ha recurrido a la contratación de "profesionales externos" para hacer este seguimiento y verificación, aunque evita hablar de detectives privados.

Por último, el comunicado finaliza de la siguiente manera:

Por otra parte, el Equipo de Gobierno desmiente categóricamente las acusaciones de las supuestas prácticas de espionaje y "nos reservamos las acciones legales pertinentes contra cualquier grupo político, ente o persona que les acuse de lo que no se ha hecho".

Aquí ya estamos viendo como se niega la práctica de "espionaje", algo que lógicamente es muy distinto del proceso por el cual se contrata a detectives privados para que investiguen si efectivamente se está produciendo alguna irregularidad (o no) en cuanto a las bajas laborales o en torno al absentismo laboral.

De esta forma, tenemos que el Ayuntamiento de Tarragona se suma a otras entidades públicas como es el Ayuntamiento de Fuengirola, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Alcorcón a la hora de recurrir a empresas de detectives privados para investigar si las distintas bajas laborales que se producen en sus entornos son reales o no.