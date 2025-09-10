La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho esta mañana en el Congreso que siempre ha estado a favor de la condonación de la deuda. Sin embargo, estas palabras contrastan con sus propias declaraciones cuando era consejera de Hacienda del Gobierno de Andalucía en el año 2018 en las que criticaba a Montoro por querer usar esta vía.

"Siempre he defendido la condonación de la deuda", ha sentenciado la titular de Hacienda esta mañana en la Sesión Plenaria en el Congreso de los Diputados. Montero ha señalado también en respuesta al diputado del Partido Popular, Juan Bravo Baena, que "usted sabe la ventaja que tiene para las Comunidades Autónomas tener menor carga financiera".

La vía de la condonación en 2018

No obstante, las declaraciones de la ministra contrastan con las pronunciadas por ella misma en el Parlamento de Andalucía el 30 de mayo de 2018. "El señor Montoro no puede pretender que, vía reestructuración de deuda o condonación, se pueda sustituir el debate [sobre financiación autonómica]. Lo decimos otra vez, para que quede constancia, porque no vamos a compartir por mucho que se beneficiara Andalucía de una propuesta que se hiciera. El debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación", señaló María Jesús Montero.

🔴 #HEMEROTECA | Exhibición de desfachatez de María Jesús Montero en el Congreso: así miente la ministra pic.twitter.com/tCxOOiUzj0 — Libertad Digital (@libertaddigital) September 10, 2025

A pesar de estas palabras, el gobierno aprobó el dos de septiembre de 2025 en el Consejo de Ministros el proyecto de ley para llevar a cabo la quita masiva de la deuda autonómica. En concreto el gobierno va a asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas.

Esto, según el gobierno, "beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados", según defienden desde la web de la Moncloa a principios del mes de septiembre.

Además, paradójicamente Andalucía será la Comunidad Autónoma que más se beneficiará de la condonación con 18.791 millones de euros. Esta medida ya ha sido criticada por el Partido Popular andaluz y calificada como una "trampa" y un "maquillaje contable" por "exigencia" del independentismo catalán. Y es que después de Andalucía, la segunda región con la quita de deuda más elevada es Cataluña con 17.104 millones de euros.