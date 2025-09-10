Novo Nordisk anuncia 9.000 despidos

La compañía farmacéutica Novo Nordisk comunicó este miércoles la supresión de 9.000 puestos de trabajo en el marco de un proceso de reestructuración interna. El ajuste, que reducirá la plantilla global de 78.400 empleados, impactará especialmente en Dinamarca, donde desaparecerán 5.000 empleos, y se acompaña de una nueva rebaja en sus previsiones de crecimiento para este año.

La firma señaló en un comunicado que la decisión busca "simplificar la organización, mejorar la velocidad en la toma de decisiones y recolocar recursos hacia las oportunidades de crecimiento en diabetes y obesidad". Novo Nordisk justificó la medida por el aumento de la competencia en tratamientos contra la obesidad y la mayor complejidad de su estructura tras un rápido crecimiento en los últimos ejercicios.

El plan contempla un ahorro anual de 8.000 millones de coronas danesas (unos 1.071 millones de euros) a partir de finales de 2026. Estos recursos se destinarán a reforzar las capacidades comerciales, ampliar la producción e impulsar la investigación en sus principales áreas de negocio.

Coste inmediato de la reestructuración

La farmacéutica detalló que la aplicación del programa tendrá un coste único de otros 8.000 millones de coronas danesas, derivados de gastos de reestructuración e imputación de deterioro de activos. La compañía, que hasta hace poco llegó a situarse como la de mayor valor bursátil en Europa, ha visto cómo sus acciones han perdido más de la mitad de su valor en lo que va de año.

Rebaja de previsiones de beneficio

Novo Nordisk espera ahora que su beneficio operativo crezca entre un 4% y un 10% en 2025. El pasado mes ya había recortado su rango previsto, situándolo entre un 10 % y un 16 %, frente a estimaciones anteriores más optimistas. La farmacéutica atribuye la rebaja a la creciente competencia en Estados Unidos en el mercado de medicamentos para la diabetes y la pérdida de peso.

En su último balance, correspondiente al primer semestre, la compañía informó de un beneficio neto de 55.537 millones de coronas (7.441 millones de euros), lo que supone un 22% más en comparación con el mismo periodo del año anterior.