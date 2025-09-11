GXO inaugura su centro de distribución de última generación en Alemania, en colaboración con Levi Strauss & Co.

GXO Logistics, Inc., empresa dedicada en exclusiva a los contratos logísticos, ha celebrado la ceremonia de inauguración en Dorsten (Alemania) para conmemorar la finalización de su nuevo centro de distribución de última generación, tras la firma el año pasado de un acuerdo a largo plazo de 20 años con Levi Strauss & Co. (LS&Co.). Las instalaciones, totalmente automatizadas y unas de las más sostenibles de Europa, darán soporte a la distribución omnicanal de LS&Co. en todo el continente.

"Este centro de última generación, situado en uno de los mercados con crecimiento más rápido de GXO, representa nuestro compromiso de ofrecer soluciones logísticas personalizadas, altamente automatizadas y sostenibles para marcas líderes", afirma Paul Mohan, director general de GXO para Europa continental. "Junto a nuestro socio, Levi Strauss & Co., estamos creando un lugar de trabajo dinámico que fomenta la innovación, se involucra con la comunidad local y genera oportunidades de empleo".

"El centro de distribución de Dorsten es un componente importante de las estrategias de crecimiento a largo plazo de Levi Strauss & Co. en Europa", añade Wade Webster, vicepresidente sénior de Finanzas y Tecnología Global de LS&Co. "Gracias a la mejora de las capacidades omnicanal y a la tecnología de vanguardia, estas nuevas instalaciones de distribución nos permitirán mejorar las prestaciones de servicio para nuestros consumidores y clientes en varios países. Agradecemos el trabajo realizado por GXO para integrarse en nuestras operaciones y nuestro perfil, y esperamos seguir colaborando con ellos para lograr la excelencia operativa y un crecimiento sostenible".

Automatización y sostenibilidad

Según informó GXO Logistics, Inc., con una superficie de 70.000 metros cuadrados, esta planta totalmente automatizada puede procesar más de 10.000 unidades por hora, utilizando tecnologías como cintas transportadoras telescópicas, cortadoras de cartón, sistemas de minicargas, operaciones de salida en lanzaderas y estaciones de trabajo ergonómicas. El embalaje automatizado utiliza materiales de papel reciclables. Hoy en día, la planta tiene una capacidad de hasta 155.000 unidades al día y da trabajo a unas 500 personas.

Las instalaciones cuentan con las certificaciones Cradle to Cradle, LEED y WELL, e incluyen componentes como hormigón de origen sostenible, jardines verticales, paneles solares en el tejado y un tejado verde, así como acceso a cargadores de vehículos eléctricos, un parque en el recinto e instalaciones de reciclaje avanzadas. Como uno de los mayores empleadores de la zona de Dorsten, GXO se compromete a contribuir a la comunidad a través de iniciativas como la carrera benéfica Dorsten 24h Charity Run y una asociación con Recklinghäuser Werkstätten, que promueve la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral.

Alemania

Las operaciones totalmente automatizadas en Dorsten marcan otro paso significativo en la estrategia plurianual de GXO para crecer en Alemania, uno de los mercados logísticos más grandes e importantes de Europa. GXO ha ampliado rápidamente sus operaciones en el país mediante asociaciones estratégicas con marcas líderes mundiales y nacionales en sectores como el aeroespacial, el comercio electrónico, la moda y los productos de gran consumo. En la actualidad, Alemania es uno de los mercados con crecimiento más rápido de GXO.

La oferta de GXO en Alemania incluye soluciones avanzadas de logística basadas en tecnología con instalaciones especializadas y multiusuario, con una superficie total de 500.000 metros cuadrados. Los servicios abarcan desde el almacenamiento, la preparación de pedidos y la logística electrónica hasta el co-packing, la gestión de devoluciones y las operaciones de Service Tech de GXO para la reparación y el reacondicionamiento de tecnología de consumo. En 2024, GXO duplicó con creces su equipo en Alemania, lo que demuestra su fuerte y creciente presencia en la región.