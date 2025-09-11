Hochtief (ACS) inaugura el primer centro de datos de su red Yexio en Alemania

La ciudad de Heiligenhaus se está convirtiendo en pionera en el ámbito digital: hoy ha entrado en funcionamiento el primer centro de datos YEXIO de Alemania, lo que supone un hito para la infraestructura digital sostenible. El proyecto, llevado a cabo por HOCHTIEF PPP Solutions y Palladio Partners, marca el inicio de una red nacional de 15 centros de datos periféricos descentralizados. Como resultado, la región de Düsseldorf-Essen-Wuppertal cuenta ahora con una infraestructura digital de última generación.

El nuevo centro de datos servirá como centro neurálgico para servicios digitales con visión de futuro. Como principal usuario del nuevo centro, Yorizon proporcionará servicios sostenibles de computación en la nube y TI ecológica. Los grupos destinatarios abarcan desde proveedores de software y plataformas hasta medianas y grandes empresas, así como el sector público.

Refuerza la competitividad regional

Una ventaja clave del centro de datos YEXIO es su proximidad geográfica a la economía regional, lo que acorta los tiempos de transferencia de datos y refuerza la soberanía, un requisito previo fundamental para mantener la fortaleza económica y la capacidad digital en tiempos geopolíticamente difíciles. Las empresas pueden procesar y almacenar sus datos localmente, un factor importante para las aplicaciones en los campos en rápido crecimiento de la Industria 4.0, el Internet de las cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA).

Situada en un terreno de unos 9000 metros cuadrados en el Parque de Innovación de Heiligenhaus, esta instalación de alta tecnología cumple con los requisitos de seguridad más exigentes. Además de la rentabilidad durante todo el ciclo de vida, la sostenibilidad es un pilar fundamental: HOCHTIEF construyó la instalación utilizando madera maciza, lo que redujo la huella de carbono en 600 toneladas en comparación con los métodos convencionales. Una fachada verde promueve la biodiversidad. Durante el funcionamiento, un innovador sistema de refrigeración por agua garantiza una alta eficiencia energética. El calor residual generado se utiliza directamente para abastecer la piscina municipal de Heiligenhaus, un ejemplo de acoplamiento sectorial inteligente.

Aumento de la demanda de capacidad informática

Los expertos prevén que el mercado mundial de inversiones en centros de datos crezca casi un 20 % anual hasta 2030. En cuanto a los centros de datos periféricos, la empresa de investigación IMARC prevé un aumento del mercado mundial de unos 13 000 millones de dólares (2024) a unos 48 000 millones de dólares (2033). Esto corresponde a una tasa de crecimiento medio anual del 15,6 %, una tendencia que también se aplica a Alemania. "Con YEXIO, llevamos la capacidad digital allí donde se necesita, directamente a las regiones. Esto refuerza la competitividad, garantiza la soberanía de los datos y es sostenible", afirma Bernd Holtwick, director general de HOCHTIEF PPP Solutions GmbH.

En los próximos años, un consorcio formado por HOCHTIEF y Palladio Partners invertirá en una red de centros de datos YEXIO descentralizados en toda Alemania. Ya se están construyendo o se han asegurado cinco ubicaciones, incluida Heiligenhaus. HOCHTIEF es responsable de la planificación, la construcción, la explotación y la gestión de activos. Los centros de datos YEXIO son operados por HOCHTIEF junto con Thomas-Krenn.AG. Además de su capital y su experiencia en estructuración, Palladio Partners aporta una sólida red para identificar ubicaciones y socios adecuados para la integración sectorial en cooperación con las autoridades locales.

HOCHTIEF reconoció el desarrollo del mercado de los centros de datos en una fase temprana y se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales. Los proyectos entregados, que suman un total de alrededor de 6 gigavatios, y la elevada cartera de pedidos de centros de datos subrayan la sólida posición del Grupo en el mercado.

Puntos de referencia sostenibles

Michael Beck, alcalde de Heiligenhaus, afirma: "La puesta en marcha del centro de datos YEXIO supone un paso importante para nuestro parque de innovación y para toda la ciudad. Subraya nuestro compromiso de combinar el progreso tecnológico con la sostenibilidad. La ubicación ofrece a las empresas que valoran el procesamiento de datos cercano y seguro una infraestructura atractiva y, por lo tanto, refuerza nuestra posición en la competencia regional".

Con el proyecto de Heiligenhaus, el inversor Palladio Partners continúa con su estrategia de canalizar el capital de los fondos de pensiones específicamente hacia la expansión de la infraestructura digital en Alemania. "El centro de datos YEXIO es un excelente ejemplo de cómo, junto con inversores y un socio sólido como HOCHTIEF, estamos configurando activamente la modernización de infraestructuras críticas y estableciendo estándares sostenibles", afirma el Dr. Bernd Kreuter, socio gerente de Palladio Partners. La empresa lleva más de una década entre los principales inversores del sector de las infraestructuras.

Gestiona capital para inversores institucionales, muchos de ellos de Renania del Norte-Westfalia, y desde 2019 participa cada vez más en proyectos de digitalización municipal.