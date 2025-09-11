Así envejece el mercado de trabajo con Yolanda Díaz: 6 de cada 10 parados tienen más de 45 años

La situación del mercado laboral es uno de los factores que principalmente lastran la economía de nuestro país. De entrada, España está a la cabeza de Europa y la OCDE en paro, con una tasa de paro general del 10,29%, según la última edición de la EPA. Aunque no podemos olvidar que, según denuncia el sindicato USO, la estadísticas del Gobierno están maquilladas por la figura de los fijos discontinuos. Así, en nuestro país habría, en realidad, cerca de un millón de parados más de los que se contabilizan oficialmente.

Sin embargo, no sólo el paro lastra nuestro mercado de trabajo. Hay factores estructurales que ponen freno al dinamismo de nuestra economía en materia laboral, como el envejecimiento de los trabajadores y los parados. En una España en la que la pirámide demográfica se está invirtiendo, el mercado de trabajo no es ajeno a este problema, por lo que la edad tanto de trabajadores como de parados supone un motivo más de preocupación.

Envejecimiento del mercado laboral

El mercado laboral español envejece. Esta realidad se debe, principalmente, al envejecimiento de nuestra sociedad. Según los datos del SEPE, de los 2.426.511 de parados registrados el pasado mes de agosto, un total de 1.409.928 de personas tenían más de 45 años, siendo 544.478 hombres y 865.450 mujeres. Concretamente el 58,1% de los parados superaba los 45 años. En cambio, el 7% tenían menos de 25 años, puesto que supusieron un total de 167.631 personas. Asimismo, 7,4% tenían entre 25 y 29 años, suponiendo el 7,4% del total. Por su parte, los parados de entre 30 y 44 años sumaron 669.332, es decir, casi el 28%.

Por otra parte, si comparamos los niveles de paro por sexo, vemos que del total de 2.426.511 de parados, 954.780 fueron hombres y 1.471.731 mujeres. Por tanto, cerca del 40% de los parados fueron hombres, mientras que las mujeres representaron más del 60%. Esta cifra debería ser especialmente relevante para un gobierno que dice preocuparse por la situación de las mujeres y que, no obstante, ...

Además, de acuerdo con Adecco, en abril de 2025 había 545.143 personas mayores de 50 años están cobrando un subsidio por desempleo, lo cual representa un incremento del 3,4% con respecto al año anterior y de un 9% en comparación con el año 2020. De hecho, destacan en su informe que esta "es la cifra más alta registrada en un mes de abril desde el inicio de la serie histórica". En términos relativos, vemos que "el 70,6% de las personas que perciben subsidio por desempleo supera los 50 años", cuando hace apenas cinco años este proporción era del 55,8%.

A todo ello debemos sumarle que, según otro informe de esta fundación, en la próxima década se jubilarán 5,3 millones de personas en España, pero solo 1,8 millones de jóvenes entrarán al mercado laboral. "En los próximos diez años se incorporarán al mercado laboral aproximadamente 1.826.197 personas que hoy tienen entre 6 y 15 años, pero esta cifra está muy lejos de las 5.318.600 personas de 55 años o más que abandonarán la actividad laboral", detallan. Por lo tanto, el problema del envejecimiento no sólo es un factor de preocupación actualmente, sino que pone en peligro la estabilidad del sistema de pensiones, pudiendo incrementarse la presión fiscal sobre los contratos de trabajo para financiarlo.