La Sexta, asustada por los nuevos jóvenes "fachavales liberales"

La concepción que tiene buena parte de la izquierda radical de los principales liberales es fruto de un conjunto de desconocimiento, confusión y mala fe. Como consecuencia, no son pocas las ocasiones en las que vemos que desde este sector, política y mediáticamente, se lanzan mensajes carentes de fundamento que imputan al liberalismo numerosas cuestiones que nada tienen que ver y establecen relaciones disparatadas entre estas ideas y las de otros sectores de la sociedad.

En este sentido, desde los medios de izquierdas se ha aprovechado para ridiculizar el liberalismo la popularidad de los influencers que se dedican a generar contenido relacionado con el culto al cuerpo y el interés de muchos jóvenes por las criptomonedas –a cuyos gurús califican de "criptopredicadores"–, así como el auge de los movimientos extremistas. Así, dibujan extrañas conexiones entre liberales, fascistas, influencers, aficionados al fitness y criptomonedas. Este es el argumento fundamental que estructura el reportaje 'Los fachavales: ¿qué os pasa, bros?' que estrenará este viernes La Sexta y donde se señala a los "fachavales liberales".

Los peligrosos "fachavales liberales"

En este sentido, para publicitar este reportaje, en La Sexta Noticias se explicaba que los referentes de estos jóvenes "son los conocidos como criptobros o gymbros, influencers que, o cultivando el cuerpo o jugando inversiones en monedas virtuales, dan respuestas fáciles a problemas mucho más complejos" Además, en la pieza relacionada, se denuncia que estos gurús "dicen tener la receta para acabar con la precariedad laboral o el problema de acceso a la vivienda".

"Este descontento general (...) puede canalizarse hacia esos mensajes, esos mensajes entran rápido", afirmaba a la televisión de Atresmedia una experta. "Es un voto de caladeros para la ultraderecha porque conectan muy bien con sus ideas: soluciones fáciles a problemas difíciles", detallaba otra experta consultada por este medio de comunicación. De este modo, desde La Sexta concluían que todo estos elementos "contribuyen a esa derechización de los jóvenes".

La Sexta

Acompañando la pieza con fragmentos de vídeos de influencers como Roma Gallardo o Llados, desde La Sexta aseguran que es la inseguridad lo que lleva a los jóvenes a seguir el contenido que generan en redes sociales estas personas. "Este tipo de vuelta al cuerpo también tiene un sentido de volver a lo que podemos controlar", afirmaba un experto, incidiendo en que "si no puedo controlar mi currículum, mi vida laboral, mis relaciones, mis entornos, el futuro del planeta, al final de las pocas cosas que puedo llegar a controlar es el cuerpo".

Del mismo modo, en otro programa de la cadena, La Sexta Clave, aseguraban que a cuatro de cada diez jóvenes "no les importa vivir en un país menos democrático". De hecho, añadían que "un 15% de ellos se considera de ultraderecha y 2 de cada 10 creen que los migrantes son un problema". En este contexto, el presentador de La Sexta Columna adelantaba que en el reportaje que se estrenará este viernes "vamos a explicar y a demostrar por qué en realidad este individualismo "out of control" es el terreno perfecto para que la extrema derecha capte, pesque, a sus cachorros."

Radicalización de los hombres

Uno de los elementos más llamativos de este análisis realizado por La Sexta es que vincula la radicalización con el hecho de ser hombre. "El fachaval es fachaval, no es fachavala: es hombre y además es un hombre que vive en conflicto, sobre todo con la posición de la mujer", apuntaban en La Sexta Clave. "En lugar de entender que el feminismo es la lucha por la igualdad, el fa chaval se siente agredido, desplazado, relegado por el feminismo", añadían. Con la inmigración, sostienen desde La Sexta, ocurre lo mismo. Así, se mostraban preocupados porque "uno de cada cuatro jóvenes piensa votar a Vox, casi el mismo porcentaje que todos los votantes de PP y PSOE juntos".

Ante esta situación, desde medios como La Sexta plantean que la solución a este fenómeno se encuentra en la educación. Si bien es cierto que buena parte de los problemas sociales radican en la educación y los valores de las personas que conforman una sociedad, no es menos importante destacar que en las manos de la extrema izquierda la educación se convierte en adoctrinamiento, puesto que se pretende instalar el pensamiento único. De hecho, para La Sexta, se de dotar a los jóvenes de "herramientas que acaben con los bulos" con el fin de que "traten de detectar lo que es desinformación, lo que son fake news, lo que es manipulación informativa".