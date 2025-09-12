Libertad de comercio y baja fiscalidad: el éxito de Madrid frente al fracaso económico de la España de Sánchez

Durante el día de ayer se desarrolló la primera jornada del Debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, que ha terminado este viernes con la segunda sesión. En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo balance del año y propuso una batería de nuevas medidas en las que trabajará el Ejecutivo regional. De esta forma, Ayuso no dudó en aprovechar su intervención para contraponer, de forma clara y contundente, el modelo económico de Madrid al de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno catalanes.

Así, uno de los anuncios principales de la presidente de la Comunidad de Madrid fue que no se acogerá a la supuesta quita de la deuda planteada por el Gobierno para las CCAA. De hecho, aseguró que desde el Gobierno regional harán todo lo posible para que el Ejecutivo de Sánchez pueda poner en marcha este plan. Del mismo modo, Ayuso señaló directamente a los intereses perversos de los separatistas y la dependencia de un Gobierno que no deja de ceder ante las exigencias de sus socios con el fin de que Sánchez permanezca en La Moncloa.

Así las cosas, Ayuso se atrevió incluso a señalar que "están haciendo imposible otro 155 cuando haga falta", añadiendo que "esto es una mutación constitucional por la puerta de atrás". Con todo, la presidenta de la Comunidad de Madrid también hizo balance de su gestión económica y presumió del buen momento que vive la región. Al respecto, cabe destacar que Madrid es la región líder en España en el plano económico y una de las cinco más importantes a nivel europeo.

Por otra parte, la inmigración y la energía fueron otros de los temas sobre los que habló la presidenta de la Comunidad de Madrid. En concreto, en relación con la cuestión migratoria, apuntó ésta "no puede ser masiva e ilegal" y denunció que "el Gobierno no tiene planificación y a estas alturas es evidente que sabe del daño que esto está provocando". Asimismo, con respecto a la situación del sector energético, Ayuso exigió el Gobierno de Sánchez que "no demore más" la planificación energética.