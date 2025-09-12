Eduardo Garzón señala a Estefanía Molina por calificar de "horror" el comunismo y escribir en 'El País'

El nivel de indecencia al que pueden llegar los intelectuales de la izquierda es tal que, al mismo tiempo que dicen defender los derechos sociales y la democracia, se muestran especialmente tibios a la hora de condenar los crímenes del comunismo. De este modo, queriendo justificar los horrores causados por los delirios ideológicos de los regímenes comunistas, insultan la memoria de todos aquellos que sufrieron su yugo y perecieron bajo él, dejando clara su falta de altura moral y de escrúpulos.

Así las cosas, el último representante de la extrema izquierda española que ha explicitado su falta de conocimientos históricos y de decoro ha sido el economista Eduardo Garzón, que ha señado públicamente a una colaboradora del El País y la Cadena SER que se ha mostrado contraria a todo tipo de dictadura totalitaria y ha denunciado los horrores causados por los regímenes comunistas a lo largo de la historia.

La hipocresía de Garzón

En concreto, Estefanía Molina escribió en redes sociales un mensaje en el que señalaba que "(...) fuera de España el comunismo es recordado como un auténtico horror". Así, denunciaba que el sistema comunista "es una dictadura totalitaria como cualquier otra: dice hablar en nombre del "pueblo" para justificar sus privilegios y represión". De hecho, recordaba que "en Europa del Este huyen como la peste", concluyendo que "por algo será".

Vosotros sois pequeños pero fuera de España el comunismo es recordado como un auténtico horror. Es una dictadura totalitaria como cualquier otra: dice hablar en nombre del "pueblo" para justificar sus privilegios y represión. En Europa del Este huyen como la peste. Por algo será. — Estefania Molina 🇺🇦 (@EstefMolina_) September 10, 2025

En respuesta a esta publicación, el economista de extrema izquierda y hermano del ex ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Eduardo Garzón, se mostraba sorprendido ante lo dicho por la periodista. "¿Me explica alguien cómo puede estar esta persona de columnista en El País y ser analista de la Cadena SER diciendo este tipo de cosas?", señalaba el economista.

¿Me explica alguien cómo puede estar esta persona de columnista en El País y ser analista de la Cadena SER diciendo este tipo de cosas? https://t.co/WUog5WJHpM — Eduardo Garzón (@edugaresp) September 11, 2025

De esta forma, se explicita también la incoherencia de alguien que dice estar comprometido con la democracia y el bienestar de los ciudadanos. Además, con mensajes como este, Garzón muestra también que no tiene reparos en señalar a aquellos que no piensan como él.

Los horrores del comunismo

Con todo, es evidente que Eduardo Garzón, o bien demuestra una profunda ignorancia histórica en relación con los crímenes del comunismo, o bien los ignora deliberadamente los horrores causados por esta desnortada ideología. En cualquier caso, cabe recordar al economista de extrema izquierda que las estimaciones de los historiadores sitúan las víctimas del comunismo en, al menos, cien millones de muertos desde el año 1917, cuando llegan los bolcheviques el poder en Rusia tras un golpe de Estado.

Asimismo, con mensajes como este, Garzón obvia que los comunistas torturaron sistemáticamente a los opositores –o a cualquiera que se señalara como sospechoso de serlo– en las Chekas. Además, resulta llamativo que una persona como él, formado en Economía, no recuerde que buena parte de las víctimas del comunismo, además de por el uso de la fuerza y la coacción, fueron consecuencia de los fracasos económicos de la planificación, que provocaron hambrunas sin precedentes.