Eurostat vaticina alimentos más caros y tractoradas en el peor de los casos

El último informe de Eurostat vuelve a encender las alarmas en el sector primario europeo. El precio medio de la producción agrícola en la Unión Europea subió un 5,6% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024. Tras varios meses de descensos o estancamiento, la tendencia al alza se confirma, lo que no siempre es una buena noticia para los agricultores: si la rentabilidad de sus productos no acompaña la subida y los costes siguen aumentando, el malestar en el campo podría traducirse en nuevas tractoradas.

Una rentabilidad frágil

La situación refleja un contraste muy marcado entre productos. Al comparar los precios de producción del segundo trimestre de 2025 con los del mismo trimestre de 2024, se observaron fuertes subidas de precios en productos agrícolas clave como los huevos (+27,8%), la fruta (+21,1%) y la leche (+13,3%). Por el contrario, se registraron fuertes descensos en el aceite de oliva (-39,9%) y las patatas (-29,1%).

Entre los insumos no relacionados con la inversión, los mayores aumentos se registraron en los fertilizantes y enmiendas del suelo (+5,6%) y los gastos veterinarios (+3,3%). Por el contrario, la mayor caída se produjo en el precio del combustible para motores (-10.8%).

Las organizaciones agrarias advierten de que el margen de rentabilidad es cada vez más estrecho. Precisamente esto es lo que preocupa a los productores de aceite: están cobrando menos por su cosecha mientras los gastos de mantener la explotación siguen creciendo. De hecho, muchos de ellos apoyan la intención del Gobierno de ordenar la retirada obligatoria de parte de la producción para "estabilizar los precios".

Costes, inflación y descontento

El aumento de los costes de producción muy posiblemente tendrá una consecuencia inmediata: la subida de la cesta de la compra. Cuando los precios agrícolas suben, terminan repercutiendo en el consumidor, algo que ya se percibe en productos básicos como huevos, frutas o leche.

La cuestión es que si los costes siguen disparados y la rentabilidad no mejora, la viabilidad de muchas explotaciones se resentirá y crecerá el malestar entre los agricultores. Y no hay que olvidar que el recuerdo de las tractoradas que recorrieron España y buena parte de Europa a comienzos de 2024 todavía está muy presente en el sector.

Las protestas podrían estallar nuevamente si, además de aumentar los costes, la Comisión Europea o el Ejecutivo de Pedro Sánchez complican la situación con más normativas sobre sostenibilidad, adaptación al cambio climático, emisiones, uso del agua o fitosanitarios, lo que supondría nuevas cargas económicas para el campo español.

Europa: fuertes subidas en el norte, caída en Grecia

El informe de Eurostat también muestra importantes diferencias entre países. Letonia e Irlanda encabezan la lista con incrementos interanuales superiores al 20%, seguidos de cerca por Luxemburgo, con un alza del 18,4%. En contraste, Grecia fue la excepción: registró un leve descenso del 0,1% en los precios de producción agrícola.

En cuanto a los insumos, los agricultores de Países Bajos, Hungría y Austria fueron los que más sufrieron, con aumentos de costes superiores al 5%. Por el contrario, en países como Chipre, Bulgaria o Rumanía, esos costes descendieron ligeramente, ofreciendo cierto respiro a sus productores.