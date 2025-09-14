La razón por la que no cobras más y de la que Yolanda Díaz no habla

El Gobierno de Pedro Sánchez ha sufrido esta semana la primera derrota en el Congreso de los Diputados de este nuevo curso político. PP, Vox y sus socios de Junts han votado en contra del proyecto de ley para rebajar la jornada laboral máxima en España hasta las 37,5 horas semanales.

Estamos ante la medida estrella de Yolanda Díaz en esta legislatura, pero no ha logrado prosperar. La fundadora de Sumar pactó con el PSOE forzar a las empresas a reducir la jornada laboral de su plantilla pagándoles el mismo sueldo, y así quedó aprobado en Consejo de Ministros.

Sin embargo, los votos en contra de los independentistas para modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para que la legislación impida a los empleados de nuestro país trabajar más de 37,5 horas a la semana, en lugar de las 40 horas actuales, ha frustrado el plan.

Yolanda Díaz ha mostrado su indignación, y culpa a estas tres formaciones políticas de perjudicar a los trabajadores españoles. Sin embargo, a pesar del varapalo, el Gobierno del que forma parte Yolanda Díaz tiene en su mano mejorar las condiciones laborales de los trabajadores... y hace todo lo contrario.

Según el Índice de Coste Laboral Armonizado del segundo trimestre publicado por el INE, el coste por hora trabajada aumentó un 3,8% en tasa anual en la serie corregida de efectos de calendario y estacionalidad, y un 5,4% en la serie original. Los otros costes, es decir, la parte que incluyen las cotizaciones sociales y que no dependen del salario, aumenta en mayor proporción, un 4,5% en termino desestacionalizados y un 6,2% en el original. Y eso es estrictamente culpa del Gobierno.

Si a eso le sumamos que el tipo medio del IRPF está en máximos y que el Gobierno se niega a deflactar la tarifa, la idea de que es la oposición la que perjudica a los trabajadores se desmonta