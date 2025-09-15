Sánchez anuncia cheques de 30.000 euros para alquilar con opción a compra y 10.000 para comprar en pueblos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado la interparlamentaria del PSOE que ha tenido lugar este lunes en el Congreso para lanzar promesas al aire de ayudas en materia de Vivienda sobre las que no ha concretado las condiciones para obtenerlas. Entre otras medidas, ha anunciado una aportación de 30.000 euros para jóvenes que quieran alquilar una vivienda con opción a compra.

Después de pedir la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas internacionales, el jefe del Ejecutivo ha aseverado que, aunque la responsabilidad de ofrecer un mejor mercado de la Vivienda a la Ciudadanía sea de todas las administraciones "no se va a utilizar esa complejidad como excusa"; por lo que ha anunciado que triplicará el presupuesto de las comunidades autónomas en esta materia si estas se "comprometen" a hacer lo mismo.

Cabe recordar que el Ejecutivo de Sánchez ha utilizado como argumento estrella para justificar el aumento de los precios del alquiler y la bajada de la demanda que su Ley de Vivienda no está siendo aplicada por las comunidades autónomas del PP. Todo ello, a pesar de que sea en las comunidades que se está aplicando como Cataluña, en las que el problema se ha agravado por encima de la media. Además, de los 158.000 viviendas de dominio público que anticipó Sánchez antes de los comicios de 2023, no se ha construido ninguna.

Ayudas para comprar vivienda

En este sentido, el líder del PSOE –que lleva siete años al frente de La Moncloa— ha anunciado una ayuda de 30.000 para jóvenes que quieran alquilar con opción a compra impulsando un "seguro de impago", sobre el que no ha dicho cómo funcionará. Además, ha adelantado que pondrá en marcha otra ayuda de 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural. Para Sánchez, esta es una manera de "luchar contra la despoblación".

Estas medidas anunciadas por el secretario general del PSOE no han sido concretadas por su Gobierno hasta el momento, que necesitaría el apoyo de numerosos socios parlamentarios para sacarlas adelante en el Congreso.

En otro orden de cosas, el jefe del Gobierno también ha avanzado que España volverá a ser el país que más crezca en la Unión Europea el presente año 2025, asegurando que este es un logro económico del país que, según él, se está trasladando al poder adquisitivo de las familias. Así, ha hecho gala de la implementación del impuesto a la banca y a las grandes fortunas.