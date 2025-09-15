Tener paciencia siempre es complicado. Hablamos de ese planteamiento que dice algo así como "hay que mantener las ideas en las que uno tiene convicción, porque a largo plazo dan sus frutos". La frase nos gusta a todos, pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Y es complicado porque, mientras uno mantiene la posición, no puede estar seguro de que realmente vaya a ser así. En teoría sí lo hará; a toro pasado es fácil decir "estaba claro que eso ocurriría", pero mientras dura el proceso lo único cierto son las dudas.

Esto es evidente en casi cualquier aspecto de la vida. Pero todavía más en los mercados financieros. Los grandes inversores (al menos aquellos a los que seguimos en Tu Dinero Nunca Duerme) hablan a menudo de mirar los fundamentales, de conocer a fondo las empresas, de estudiar la compañía, de tener toda la información para hacer que luego la apuesta no tenga apenas riesgo. Pero esto es mucho más difícil cumplirlo que decirlo. Aunque algunos no se quedan en la retórica, sino que la acompañan con pruebas y, casi más importante, con resultados.

En España, pocos con un currículo más exitoso que nuestro invitado de esta semana, Iván Martín, socio fundador y director de Inversiones de Magallanes VI. Llega con unas cifras en este 2025 más que envidiables: su fondo de bolsa centrado en los mercados español y portugués (Magallanes Iberian) acumula una rentabilidad superior al 30% en lo que va de año; y su otro gran fondo (Magallanes European) del 16%. Se podría pensar que es un momento tranquilo... pues no: "Todos los momentos tenemos la sensación de que son decisivos. Siempre hay elementos que generan ruido. ¿Este año como es? Pues a pesar de estas rentabilidades, es igual de complejo que aquellos en los que los fondos caen. Está siendo un año atípico. La complejidad y la incertidumbre son parte de nuestra profesión".

¿Siguen viendo oportunidades de inversión, a pesar de las subidas de los últimos trimestres?: "Las carteras que nosotros gestionamos están mucho más baratas que sus equivalentes en EEUU. No sabemos cuándo esa discrepancia de valoración se va a corregir. Pero llega un momento en el que pasa, de golpe, como está ocurriendo este año con los flujos de capital [que están volviendo a los mercados europeos]. ¿Qué factores han podido influir? Las directrices (o la voluntad) de los políticos en Europa. Parece que van en una dirección que tiene sentido. Se le empieza a hacer caso al Informe Draghi y al Informe Letta (por ejemplo, en lo que tiene que ver con las titulizaciones de activos). Desde el punto de vista regulatorio se están haciendo cosas. Vamos a ver qué pasa, pero la dirección es interesante. Al otro lado del Atlántico están en máximos, no tanto de valoraciones, sino de capacidad: 75 dólares de cada 100 están invertidos en Bolsa americana, cuando el PIB de EEUU es sólo 25 de cada 100 a nivel mundial. Si se revierte, lo que estamos viendo en las últimas semanas puede ser sólo la punta del iceberg. Durante años, la diversificación casi no existía. Todo iba al mismo activo [bolsa norteamericana]".