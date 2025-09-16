¿Bienestar social y agencias de rating?

El pasado viernes, día 12, el Ministro de Economía comparecía pletórico de alegría ante los medios de comunicación para comunicar la "buena nueva" que una de las grandes agencias de "rating" que dominan el mercado mundial había mejorado la calificación de la solvencia de España. Y de esa mejora deducía: "Esta mejora en la calificación es el reflejo de la fortaleza de nuestra economía".

El conocimiento de estas agencias y su actividad nos recomienda moderar la alegría exultante gubernamental para evitar malentendidos y manipulaciones interesadas ante el sufrido pueblo español.

Para ello, comenzamos por preguntamos: Un joven español cuyo paro o sueldo miserable le impide tan siquiera soñar con independizarse y adquirir alguna de los cientos de miles de viviendas -fantasmagóricas- que el presidente del Gobierno lleva prometiendo año tras año ¿Puede esperar que esa buena noticia macroeconómica le ayude a salir del paro o de la miseria? La respuesta es "NO" por las razones que vamos a exponer.

Debemos partir de la base de que la noticia gubernamental de la mejora del "rating" de España ignoraba las advertencias que hacía la agencia en ese mismo informe sobre la eventual corrección a la baja de la venturosa calificación por motivos presupuestarios. En este sentido, el Informe avisaba -en el lenguaje difícilmente comprensible propio del gremio- de que rebajaría las calificaciones si "los resultados presupuestarios", en un escenario sin cuentas públicas, revierten "las recientes mejoras en la dinámica de la deuda externa y pública". Añadiendo que "esto podría deberse a desviaciones presupuestarias en un contexto de elevada fragmentación política, o si las tensiones comerciales erosionaran significativamente los superávits por cuenta corriente de España".

Por cierto, esta última advertencia nos lleva a recordar que estas agencias de "rating" viven sumidas en un conflicto de intereses sistémico porque sus carísimos servicios los paga el mismo Estado calificado. Esto último quizás explique la paradoja manifiesta de una agencia mejore el rating de un Estado que lleva más de dos años sin Presupuestos Generales de ese mismo Estado.

Superada esta última sorpresa, hemos de recordar que aquellas agencias de "rating" operan en el ámbito de los grandes inversores internacionales y no en la vida modesta de la población general. Por ello manejan con soltura datos macroeconómicos que no siempre coinciden con la dura microeconomía del ciudadano de a pie cuando se dirige a hacer la compra. Pero incluso en el ámbito de la macroeconomía, la historia de estas agencias esta sembrada de fallos estrepitosos que les llevaron a silenciar crisis económicas gigantescas (por ejemplo, en los casos de Enron o Parmalat).

Un buen ejemplo de que la mejora de la calificación crediticia de un Estado no es sinónimo de mejora en el bienestar de sus ciudadanos lo tenemos en el caso de España donde la infame condonación de la Deuda de las CCAA proyectada mediante el transvase trilero de alguna Deuda autonómica al Reino de España puede ser una magnífica noticia para un fondo de inversión -buitre o paloma- internacional que preferirá tener como deudor a muy endeudado Reino de España que a la Cataluña arruinada por los partidos separatistas y racistas; sin importarle en absoluto que aquel trasvase de Deuda Pública se haga a costa de los ciudadanos madrileños y lesione el futuro de los españoles en general y durante varias generaciones.