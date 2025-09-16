Las seis primeras medidas que tomaría Juan Bravo si fuera ministro

Luis F. Quintero ha entrevistado en Con Ánimo de Lucro al vicesecretario general de Economía del PP, Juan Bravo, quien no ha dudado en señalar la responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en la situación económica que atraviesa nuestro país. En este sentido, ha denunciado que el Ejecutivo ha generado una grave situación de inseguridad jurídica que impide la atracción de inversión extranjera.

Sin embargo, lo que resulta más llamativo a este respecto es que Bravo ha detallado cuáles serían los puntos clave que dirigirían su política económica en caso de llegar a ser ministro de Hacienda. En concreto, el viceconsejero del PP ha señalado la necesidad de reducir la fiscalidad, con el fin de quitar una importante carga para las familias españolas y dinamizar la economía. Asimismo, ha apuntado que la economía española se vería beneficiada de reducir las trabas burocráticas y desregular.

Por otra parte, Bravo ha sostenido también que uno de los objetivos que se marcaría al frente de la cartera de Hacienda sería reducir el gasto político superfluo y necesario con el que el actual Ejecutivo despilfarra los recursos disponibles, así como llevar a cabo un correcto empleo de los fondos europeos, cuyo gasto no está siendo controlado por el Gobierno de Sánchez.

Por último, Bravo ha destacado que, como ministro de Hacienda, también trabajaría por impulsar la competitividad y la productividad de la economía española, fundamento de la prosperidad y del bienestar de los ciudadanos. Al mismo tiempo, el viceconsejero de Economía ha querido subrayar también la importancia de apostar por una política que genere empleo de calidad.