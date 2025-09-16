Menos cordero y más caro: la lengua azul amenaza la mesa de Navidad

El cordero, protagonista habitual de la mesa de Navidad, será el gran ausente en muchos hogares ya que, según advierten los criadores, este invierno habrá menos oferta de lo habitual. El sector contará aproximadamente con un 30% menos de cordero nacional, lo que agrava aún más la tendencia inflacionista de este producto que ya se ha disparado un 10,6% en los últimos 12 meses.

El panorama al que se enfrentan ahora mismo los ganaderos es lo que podría denominarse "una tormenta perfecta". Por un lado, la lengua azul está reduciendo la producción de forma drástica; el cierre de las granjas debido a las duras condiciones laborales, una burocracia asfixiante y a la falta de relevo generacional merma aún más la oferta y, por último, muchos operadores están apostando por el mercado exterior.

Lengua azul: un dolor de cabeza para los ganaderos

La lengua azul es una enfermedad que los mosquitos trasmiten a las ovejas. Desde principios de año, se adoptó la vacunación voluntaria en España y ya no es obligatoria para mover animales por la península.

Y aunque la mortalidad no es elevada para los corderos en cebadero, la incidencia sí es mayor en las ovejas y es eso lo que preocupa al sector, según ha señalado a Efeagro el secretario general de la Asociación Española de Criadores de Raza Merina (Aecme), Felipe Molina. De hecho, Molina calcula que en la siguiente paridera de otoño puede haber una reducción del 30% en el número de corderos nacidos respecto al mismo período de 2024.

Más exportaciones

El cordero español gusta fuera. En el primer semestre de 2025, las exportaciones de cordero vivo crecieron un 20% respecto a 2021, mientras que el sacrificio en mataderos nacionales bajó un 7,39%.

Mercados como Argelia o Marruecos pagan más por el cordero que los consumidores españoles, así que no sorprende que muchos productores prioricen el exterior. El resultado es que España depende cada vez más de las exportaciones hacia países con población musulmana.

El sector también sufre por la falta de jóvenes que quieran seguir la tradición ganadera. Desde 2020, la cabaña ovina ha perdido casi dos millones de cabezas, y el número de explotaciones ha caído casi un 4%. Trabajar con animales todos los días es un esfuerzo que no todos quieren asumir, y mucho menos cuando las administraciones lo complican con normativa imposible de asumir, como la ley de Restauración de la Naturaleza que restringirá los pastos, la negativa del Gobierno para un control poblacional del lobo o la nueva normativa de transporte animal que encarece los portes.

Conclusión: precios al alza

Menos producción, más exportaciones y problemas sanitarios forman la receta perfecta para que el precio del cordero siga subiendo. Para quienes disfruten de esta carne en Navidad, la mesa será un poco más cara, y el mercado, más dependiente de lo que ocurre fuera de España.