Los 15 diputados de izquierdas que más inmuebles tienen de España
Entre 117 diputados del PSOE, Sumar y Podemos suman 363 inmuebles, siendo la mayoría de estas viviendas, aunque también destacan los inmuebles rústicos. El top 15 está liderado únicamente por diputados socialistas.
La diputada del PSOE en el Congreso, Mercè Perea, dispone de un patrimonio con 12 inmuebles, todos estos inmuebles son viviendas y 8 de ellas son en donación. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 02/08/2023.
Joaquín Martínez, del PSOE, dispone de 10 inmuebles. Tres viviendas, seis plazas de garaje y un inmueble rústico. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 14/06/2023.
El diputado del PSOE, Roberto García, dispone de 9 inmuebles. Una vivienda con garaje, un apartamento, dos viviendas, un solar y cuatro fincas rústicas. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 20/02/2025.
Isabel Pérez, diputada del PSOE, tiene 9 inmuebles. Tres viviendas y seis garajes. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 01/08/2023.
El diputado del PSOE Artemi Rallo, dispone de 9 inmuebles. Cuatro viviendas, un inmueble rústico, dos trasteros y dos plazas de aparcamientos. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 03/08/2023.
El diputado del PSOE, Alberto Rojo, tiene 8 inmuebles. Un solar urbano, tres viviendas, dos patios, un garaje y un trastero. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 08/08/2023.
La diputada del PSOE, Carmen Martínez, tiene 8 inmuebles. Cuatro viviendas, dos plazas de garaje y un terreno rústico. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 10/08/2023.
María Luz Martínez, diputada del PSOE, posee 8 inmuebles. Cinco viviendas, un inmueble rústico y dos garajes. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 03/08/2023.
La diputada del PSOE, Patricia Blanquer, dispone de 8 inmuebles. Dos viviendas, cuatro plazas de aparcamiento y dos trasteros. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 08/08/2023.
El diputado del PSOE, César Joaquín Ramos, tiene 8 inmuebles. Dos viviendas, tres inmuebles rústicos y tres plazas de aparcamiento. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 03/08/2023.
María Araceli Poblador, diputada del PSOE, tiene 7 inmuebles. Dos viviendas, tres fincas rústicas y dos garajes. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 02/08/2023.
Víctor Javier Ruiz, del PSOE, dispone de 7 inmuebles. Cuatro pisos, un corral y dos locales. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 25/09/2024.
Antidio Fagúndez, diputado socialista, posee 6 inmuebles. Dos viviendas, dos plazas de garaje y dos trasteros. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 02/08/2023.
El diputado del PSOE, Ignasi Conesa, tiene en su posesión 6 inmuebles. Dos pisos, tres plazas de aparcamiento y un trastero. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 19/09/2023.
El diputado socialista, Luis Antonio Gómez, dispone de 6 inmuebles. Dos pisos, tres garajes y un local. Su última declaración de bienes y rentas fue a fecha de 18/02/2025.