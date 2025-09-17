Hasta el Banco de España de Escrivá desinfla el triunfalismo económico de Sánchez

El triunfalismo del Gobierno en materia económica no tiene ninguna justificación. Desde Libre Mercado lo hemos expuesto en numerosas ocasiones, puesto que el crecimiento del PIB del que presume el Ejecutivo se debe al incremento del gasto público y la incorporación de un gran número de trabajadores extranjeros en labores de escasa cualificación. Sin embargo, Pedro Sánchez y sus ministros siguen empeñados en hacernos creer que la situación es muy positiva.

Así las cosas, el Gobierno acaba de hacer públicas sus proyecciones de crecimiento económico para 2025 y 2026. En concreto, tal y como anunció el ministro de Economía este martes tras la reunión del Consejo de Ministros, el Gobierno ha revisado una décima al alza el crecimiento económico para este año, desde el 2,6% al 2,7%. Del mismo modo, para 2026 el Ejecutivo espera que la economía española crezca un 2,2%. Así, según el Gobierno, el crecimiento del PIB será del 2,1% tanto en 2027 como en 2028.

El BdE anticipa una ralentización

Ahora bien, lo cierto es que, pese a estas previsiones realizadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para los próximos años, el Banco de España ha expresado sus dudas a este respecto. Por tanto, vemos cómo hasta una institución colonizada por el Ejecutivo, como lo es el Banco de España tras la legada de Escrivá, está avisando al Gobierno de que el futuro de nuestra economía no es tan halagüeño.

Así, la institución que dirige el exministro de Seguridad Social ha publicado recientemente su informe Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española, en el que detalla que este año el PIB crecerá un 2,6%. Además, espera que para 2026 el crecimiento del PIB será del 1,8% y, para 2027, este incremento será del 1,7%. Asimismo, la inflación crecerá un 2,5% este año, un 1,7% el próximo año y un 2,4% en 2027.

Al mismo tiempo, el Banco de España destaca que otros indicadores económicos también se van a enfriar los próximos años. En concreto, la institución anticipa que en los próximos ejercicios "la tasa de ahorro continuará reduciéndose". Además, detalla que "las rentas laborales continuarán su crecimiento a un ritmo más moderado", creciendo cada vez a un ritmo menor.

Por otra parte, el Banco de España también explica que en los próximos años "el empleo se desacelerará gradualmente en línea con la actividad", al mismo tiempo que "se espera que los salarios crezcan también a tasas más moderadas": mientras que en 2025 éstos crecerán un 4,8%, se prevé que para 2026 este incremento sea del 3,6%.

Con todo, el Banco de España también se ha pronunciado en relación a la aprobación de los Presupuestos, que Sánchez se ha comprometido a presentar, aunque ha informado que no tendrán reparo en prorrogar los de 2023 de nuevo si no logran los apoyos suficientes para sacar adelante nuevas cuentas públicas. Así, durante la presentación de las nuevas proyecciones macroeconómicas del Banco de España, el director general de adjunto de Economía del Banco de España, Galo Nuño, ha asegurado que "siempre" es "bueno" que haya unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) actualizados, puesto que permiten adaptar la política fiscal a las condiciones económicas "de cada momento".