Pedro Escudero: "La falta de cultura financiera está en el inversor retail y en los portfolio manager"

Los estudios demuestran que los españoles tienen grandes carencias de cultura financiera. También se puede apreciar esta realidad si atendemos a los hábitos inversores de los ciudadanos de nuestro país. Aunque los españoles todavía están muy anclados en la canalización de sus ahorros hacia cuentas corrientes o depósitos a la vista en 2024 el patrimonio en fondos de inversión de origen nacional creció un 14,7% hasta rozar los 400.000 millones de euros.

Según datos recientes, las Instituciones de Inversión Colectiva (fondos, sociedades de inversión e IIC internacionales) llegan a representar aproximadamente 16% del ahorro financiero total de las familias. En concreto, fondos de inversión tienen un peso que ronda ese porcentaje. Los depósitos bancarios y el efectivo siguen siendo la categoría mayoritaria del ahorro líquido de los hogares. En 2024, representaban alrededor del 35-36% del total del ahorro financiero de las familias.

Según el observatorio Cetelem sólo un 5% de los españoles se considera con conocimientos financieros avanzados. Otra encuesta de fund society señala que el 53% de los españoles tiene un nivel muy bajo de conocimientos financieros. Un 65% responde correctamente sobre la inflación y eso después de los años que hemos vivido. Es decir que todavía un 35% de os españoles no saben lo que es.

El funcionamiento del interés compuesto sólo responden bien el 40% de los españoles. Un 27% de los españoles según funcas admite no tener conocimientos suficientes para gestionar su dinero. Por no hablar de que la mayoría de las personas en España no saben cuánto van a cobrar de pensión hasta 6 meses antes de jubilarse, y en muchas ocasiones no lo saben hasta que cobran su primera paga.

Si a esto le unimos que en renta variable española, según otra fuente basada en SPIVA, alrededor del 99% de los fondos especializados en bolsa española lo hicieron peor que su índice en el último año, nos damos cuenta del problema que atraviesa la industria en España.