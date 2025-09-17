Menú

Pedro Escudero: "La falta de cultura financiera está en el inversor retail y en los portfolio manager"

Con Ánimo de Lucro entrevista al CEO de Doma Perpetual Capital Management sobre la importancia de la cultura financiera.

Los estudios demuestran que los españoles tienen grandes carencias de cultura financiera. También se puede apreciar esta realidad si atendemos a los hábitos inversores de los ciudadanos de nuestro país. Aunque los españoles todavía están muy anclados en la canalización de sus ahorros hacia cuentas corrientes o depósitos a la vista en 2024 el patrimonio en fondos de inversión de origen nacional creció un 14,7% hasta rozar los 400.000 millones de euros.

Según datos recientes, las Instituciones de Inversión Colectiva (fondos, sociedades de inversión e IIC internacionales) llegan a representar aproximadamente 16% del ahorro financiero total de las familias. En concreto, fondos de inversión tienen un peso que ronda ese porcentaje. Los depósitos bancarios y el efectivo siguen siendo la categoría mayoritaria del ahorro líquido de los hogares. En 2024, representaban alrededor del 35-36% del total del ahorro financiero de las familias.

Según el observatorio Cetelem sólo un 5% de los españoles se considera con conocimientos financieros avanzados. Otra encuesta de fund society señala que el 53% de los españoles tiene un nivel muy bajo de conocimientos financieros. Un 65% responde correctamente sobre la inflación y eso después de los años que hemos vivido. Es decir que todavía un 35% de os españoles no saben lo que es.

El funcionamiento del interés compuesto sólo responden bien el 40% de los españoles. Un 27% de los españoles según funcas admite no tener conocimientos suficientes para gestionar su dinero. Por no hablar de que la mayoría de las personas en España no saben cuánto van a cobrar de pensión hasta 6 meses antes de jubilarse, y en muchas ocasiones no lo saben hasta que cobran su primera paga.

Si a esto le unimos que en renta variable española, según otra fuente basada en SPIVA, alrededor del 99% de los fondos especializados en bolsa española lo hicieron peor que su índice en el último año, nos damos cuenta del problema que atraviesa la industria en España.

