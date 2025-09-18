China castiga con aranceles al cerdo español pero el Gobierno prefiere omitirlo y quejarse sólo de los de Trump

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) acaba de denunciar toda una nueva batería de aranceles. ¿Son los de Donald Trump? Pues ahora no. Ahora se trata de los aranceles chinos. Porque mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se queja de los aranceles de EEUU, China ha colado los suyos. Pero sobre estos, el Gobierno ha preferido callarse. Y eso que golpean por completo al cerdo español.

Asaja ha expresado ya su total rechazo "a la decisión reciente de China de imponer aranceles antidumping provisionales de entre el 15,6 % y el 62,4 % sobre las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea, en vigor a partir del 10 de septiembre".

"Este nuevo ataque se enmarca en un contexto de tensiones comerciales derivadas de decisiones adoptadas en otros ámbitos económicos. Como respuesta, China ha abierto investigaciones contra productos europeos como el brandy, los lácteos y el porcino". Y el campo español lo va a pagar. Por triplicado y con unos niveles arancelarios muy elevados de los que prácticamente ni se habla.

ASAJA denuncia que, "una vez más, nuestros agricultores y ganaderos son usados como moneda de cambio en disputas que nada tienen que ver con su actividad productiva. Un conflicto ajeno al sector se ha convertido en una carga que recae injustamente sobre quienes producen nuestros alimentos".

Un movimiento de negociaciones y respuesta

La historia de fondo es fácil de entender. El cambio de la política comercial internacional por parte de EEUU tras la llegada de Donald Trump a la presidencia ha generado todo un movimiento de negociaciones y respuesta. Supuestamente China iba pensaba responder a esa batalla arancelaria con recargos a los productos procedentes de EEUU. Pero lo cierto es que la revisión arancelaria, casualmente, se ha convertido en una disculpa para subir aranceles a los productos españoles. Por cierto, en medio de las gestiones de José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, que aseguraban que sus viajes a China eran para lograr acuerdos comerciales y han debido serlo para otros productos. A lo mejor más cercanos a sus intereses. Porque el campo está recibiendo un nuevo recargo fiscal de China.

"Esta escalada, en un contexto donde los productores ya enfrentan inflación en los costes, caída de precios, reducción de exportaciones, con una caída del 66 % entre 2020 y 2024, y creciente competencia internacional, supone un duro golpe a la viabilidad del modelo agroalimentario europeo", afirma ASAJA.

Por ello, la asociación ha exigido una respuesta urgente y contundente por parte de las instituciones comunitarias y del Gobierno español. "El sector agropecuario no puede seguir siendo víctima de represalias externas. Es inaceptable que nuestras exportaciones sufran sanciones por causas que nada tienen que ver con su calidad, sostenibilidad o competitividad", explican.

"El sector no está dispuesto a pagar el precio de disputas comerciales que no le pertenecen. ASAJA estará vigilante y trasladará estas reivindicaciones a las principales instancias españolas y europeas, exigiendo compensación y protección efectiva para nuestros productores", concluye la asociación.