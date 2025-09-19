Ryanair comienza la criba de empleados en España

Lo quiera el Gobierno o no, ante las presiones del Estado sobre la actividad económica, las empresas reaccionan desinvirtiendo o, en el peor de los casos, abandonando un mercado determinado. Es el caso de Ryanair, que ya anunció a principios de septiembre que cerrará su base en la terminal de Rosalía de Castro-Lavacolla a partir del 26 de octubre. Del mismo modo, la aerolínea aseguró que eliminará un millón de plazas de vuelo en toda España, cancelando todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte. La causa: las elevadas tasas de Aena.

Ahora Ryanair ha comenzado la criba de empleados en el aeropuerto de Santiago de Compostela presentando un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo para un centenar de trabajadores de 'handling' (asistencia en tierra). Así lo ha confirmado en una rueda de prensa el presidente del comité de empresa de Azul Handling, Alberto Couceiro, quien ha detallado que el pasado 16 de septiembre recibieron una notificación en la que se informaba de esta decisión. En este sentido, Couceiro ha explicado que, además, 135 trabajadores de tripulación de cabina que serán reubicados en otras terminales.

Ante esta situación, Couceiro lamenta que, como consecuencia de la decisión de Ryanair, "retrocederemos 30 años en transporte aéreo en Galicia" y alerta de que la región quedará "aislada" del resto de España y Europa. Asimismo, ha querido recordar que será el aeropuerto de Oporto el que se vea beneficiado por la falta de coordinación de las tres terminales gallegas.

Lo cierto es que el problema es más grave de lo que a primera vista podría parecer. Aunque se haya especulado con la posibilidad de que aerolíneas como Vueling o EasyJet ocupen el espacio que deja la compañía irlandesa, los trabajadores han querido destacar que Ryanair es la que tiene más aviones en el mundo. Por este motivo, probablemente no será tan fácil que se produzca esta sustitución en el sector. De hecho, los cálculos de los trabajadores es que estas aerolíneas podrán cubrir, en el mejor de los casos, un 10% de la oferta.

En cualquier caso, lo más triste es que, una vez más, en lugar de apuntar al verdadero culpables de esta situación –que es el Gobierno, que ha motivado que Ryanair tome esta decisión debido a las altas tasas aeroportuarias– , desde el sector se denuncia el supuesto "chantaje" de la aerolínea. En este sentido se han pronunciado desde los sindicatos, que prevén también llevar a cabo distintas movilizaciones.