Nuevo fracaso de Yolanda Díaz: se disparan las bajas de contratos indefinidos

La situación del mercado laboral no ha mejorado a pesar de que el Gobierno, concretamente el ministerio de Trabajo, se jacte de los resultados de la reforma laboral puesta en marcha por Yolanda Díaz. De entrada, según los datos de la EPA del INE, España cuenta con una tasa de paro general de más del 10%, siendo la mayor de toda Europa y la OCDE. Además, España es líder también en tasa de paro juvenil.

Sin embargo, el problema del mercado de trabajo español no sólo es una cuestión de cuantitativa, sino también cualitativa. Así se desprende de los datos proporcionados por la Seguridad Social, donde queda claro que el mercado laboral cada vez es más precario, dada la cantidad de bajas acumuladas.

Más bajas de indefinidos

Las estadísticas proporcionadas por la Seguridad Social demuestran que entre enero y junio de 2025 se produjeron un total de 13.663.984 bajas, mientras que en este mismo período se acumularon 6.150.710 bajas de contratos indefinidos. Por su parte, durante este mismo período del año pasado la Seguridad Social registró un total de 12.962.383 bajas, sumando 5.935.833 las bajas de los indefinidos.

En consecuencia, en lo que va de año las bajas se han disparado significativamente, tanto el total como las de contratos indefinidos. Concretamente, el total de bajas registrada en este período ha aumentado un 5,41% en 2025 con respecto al año anterior. Del mismo modo, el incremento de bajas de contratos indefinidos ha sido del 3,62%.

Seguridad Social

Por otra parte, cabe destacar que en el año 2019, entre los meses de enero y julio, se registraron 13.371.931 en total. Del mismo modo, en este mismo período se acumularon 1.832.291 de contratos indefinidos. Por lo tanto, mientras que el total de bajas ha crecido un 2,2% entre enero y julio de 2025 en comparación con el mismo período de 2019, el número de bajas de contratos indefinidos se ha disparado un 235,7%.

Así las cosas, en lugar de mejorar la situación de los trabajadores, tras la reforma de la ministra de Trabajo el mercado laboral está mucho peor. En este sentido, cabe destacar que el número de bajas no sólo es preocupante en sí mismo, porque muestran la cantidad de contratos que desaparecen. En realidad, una cantidad tan grande de bajas demuestra que buena parte de los contratos se renuevan cada mes, lo cual hace patente la precariedad de los trabajadores.