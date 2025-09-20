Una gran compañía activando un objetivo alcista en bolsa en el sector industrial

Durante las últimas semanas el sector relativo a los bienes y servicios del mercado estadounidense ha registrado un proceso de consolidación que ha permitido sanear los elevados niveles de sobrecompra. Por tanto, tras este proceso de consolidación, consideramos como altamente probable que la tendencia alcista de fondo pueda restaurarse de nuevo en el sector, por lo que en esta publicación nos vamos a centrar en una compañía perteneciente al sector de los bienes y servicios del mercado estadounidense que recientemente ha finalizado un periodo de consolidación y ha activado un objetivo alcista.

En este sentido, vamos a analizar en primer lugar el comportamiento general del sector de los bienes y servicios del mercado estadounidense con el análisis del Índice Dow Jones Industrial Goods & Services.

En la imagen tenemos el gráfico diario del Índice Dow Jones Industrial Goods & Services, donde observamos que durante las últimas semanas el precio ha desarrollado la formación de un rango lateral comprendido entre los 1.418,31 y los 1.484,13 puntos, el cual ha servido como hemos mencionado anteriormente para purgar los niveles de extrema sobrecompra proyectados en el oscilador MACD. De este modo, el precio está registrando un proceso de consolidación durante las subidas producidas durante los meses previos, puesto que el precio por el momento no ha necesitado alcanzar los niveles de Fibonacci de las subidas previas para purgar las lecturas de sobrecompra.

De este modo, el sector se encuentra fuerte, siendo el escenario de mayor probabilidad es que asistamos próximamente a la ruptura al alza del proceso lateral, continuando con ello la tendencia alcista de fondo.

Este es el escenario que ya ha sucedido en una de las compañías más importantes del sector, hablamos de Caterpillar, compañía que como vamos a observar, ha producido recientemente una ruptura al alza de un rango lateral, reanudando con ello la tendencia alcista de fondo y activando con ello un objetivo alcista.

En la imagen tenemos el gráfico diario de la cotización de Caterpillar (CAT), donde observamos que como adelantábamos anteriormente, el activo bajo estudio ha purgado los niveles de sobrecompra mediante la formación de un rango lateral comprendido entre los 405,46 y los 441,05$ por acción, produciendo un proceso de consolidación que no ha necesitado alcanzar los niveles de Fibonacci para volver a reanudar la tendencia alcista de fondo, puesto que recientemente el precio ha producido la ruptura de este rango lateral, activando un objetivo alcista en las inmediaciones de los 479,80$ por acción.

De este modo, la cotización de Caterpillar se torna como un activo extremadamente interesante de cara a las próximas sesiones, liderando un sector que se encuentra con un importante nivel de fortaleza como el de los servicios industriales del mercado estadounidense, por lo que seguiremos siendo favorables a la continuación al alza de Caterpillar siempre y cuando no asistamos a un precio de cierre diario por debajo de los 427,75$ por acción.

