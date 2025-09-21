¿Ya tienes web? Te damos otra que la impulsa en Google… y además un ordenador nuevo: 0 € (sí, cero)

Si eres autónomo o microempresa, puedes llevarte un ordenador nuevo y una web extra diseñada para hacer subir de posiciones tu página principal… sin adelantar ni un solo euro. Es la Campaña Ordenador Libertad, respaldada por fondos europeos y gestionada en España por Red.es, con la tramitación operativa en colaboración con ZetaPlus.

La Web Altavoz™, tu aliada SEO

La gran novedad del programa es la Web Altavoz™, una web complementaria que no sustituye tu sitio actual, sino que lo potencia. Está pensada para captar búsquedas que ahora mismo no cubres y empujar esa autoridad hacia tu dominio principal.

¿Cómo funciona? Atrae lo que se conoce como intención de búsqueda larga, es decir, consultas específicas que la gente teclea en Google, como "fontanero en Chamberí" o "precio reparación bici carretera". También refuerza las categorías clave con páginas dedicadas a tus servicios más rentables, comparativas o guías prácticas. Su estructura SEO es limpia: carga rápida, contenidos orientados a intención de compra, preguntas frecuentes con datos estructurados y un interlinking inteligente que enlaza directamente a tu web principal.

A esto se suma el refuerzo de la confianza, con fichas de equipo, casos reales y reseñas verificadas, lo que multiplica la relevancia local. Traducido: tu Web Altavoz™ capta búsquedas nuevas, envía tráfico cualificado y mejora la posición de tu web principal. Y sí, viene incluida a coste cero dentro de la Campaña Ordenador Libertad.

¿Qué te llevas por 0 €?

Un ordenador nuevo, completamente configurado y en propiedad, listo para trabajar desde el primer día. Una web profesional personalizada, tu Web Altavoz™, diseñada para posicionar y derivar negocio a tu web actual.

Y la gestión integral sin adelantos: papeleo, solicitud y anticipo del IVA para que el coste sea neutro en régimen general. En estimación objetiva, el IVA no es deducible y tendrás que asumir solo ese importe; la base imponible sigue 100 % subvencionada. Todo esto está financiado con fondos europeos dentro del Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025, con Red.es como organismo gestor.

Ideal para negocios locales

Floristerías, clínicas, talleres, inmobiliarias, academias, asesorías, reformas, comercios online… Todos pueden beneficiarse. Si ya tienes web, esta segunda página te permitirá atacar nuevas búsquedas sin modificar la actual y aumentar tu presencia digital de forma exponencial.

Los resultados se logran con técnicas concretas: landings por barrios o localidades, guías tipo "cómo elegir" o "precio de…", comparativas, preguntas frecuentes y testimonios enriquecidos con datos estructurados que ayudan a conseguir rich results en Google.

Requisitos sencillos y plazo definido

La ayuda está disponible para autónomos o sociedades con hasta tres empleados, más de seis meses de actividad y al día con Hacienda y Seguridad Social. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2025, pero con unidades limitadas. Todo el trámite se hace online.

¿Quién está detrás?

La campaña está impulsada por Libertad Digital en colaboración con ZetaPlus, agente digitalizador homologado con más de 1.500 expedientes de Kit Digital gestionados y un equipo propio de 40 profesionales. Trámite ágil, experiencia contrastada y sin letra pequeña.

Cómo se solicita

El proceso se resume en tres pasos: dejas tus datos en ordenadorlibertad.es, se verifican requisitos y recibes una autorización vía SMS. Después eliges el modelo de ordenador y el equipo técnico tramita la ayuda mientras arranca la creación de tu Web Altavoz™.

Preguntas rápidas

¿Es de verdad a 0 €? Sí: la ayuda cubre la base imponible y el IVA lo anticipa la empresa gestora, de forma que no adelantas nada si tu régimen lo permite.

¿Y si ya tengo web? Perfecto: la complementamos con tu Web Altavoz™ para generar más búsquedas.

¿Puedo pedir solo el ordenador? No, va vinculado al paquete completo con la web.

Últimos días para solicitarlo

El programa estará abierto hasta el 31 de octubre de 2025, pero con plazas limitadas. No pierdas la oportunidad: solicita ya tu ordenador nuevo + Web Altavoz™ por 0 € en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675. Empieza a escalar posiciones en Google con un plan que funciona desde el primer clic.