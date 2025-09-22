La OPA hostil de nunca acabar: nueva oferta y ya se mete hasta Escrivá

Desayunábamos este lunes con una novedad en la OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell, que amenaza con convertirse en la OPA de nunca acabar. Casi año y medio después de ser lanzada y tras ser manoseada por reguladores y Gobierno, llega el plazo de aceptación y este lunes el BBVA decidía lanzar un órdago. Mejoraba su oferta en canje de acciones, pero hacía desaparecer el efectivo. Esto puede ayudar quizá a alcanzar el 30% de éxito, pero aleja las posibilidades de conseguir el 50% que se habían propuesto.

La nueva ecuación establece una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 títulos del Sabadell, lo que eleva la valoración del banco catalán a 3,39 euros por acción, máximos de más de una década. En términos de prima, el accionista de Sabadell obtendría un 11,8% adicional frente al 1,8% que ofrecía la propuesta anterior.

Desde el Sabadell no han tardado en contestar. Su Consejero Delegado, González Bueno, en una radio de alcance nacional seguía diciendo que la oferta no sólo era insuficiente, sino que las formas y fórmulas empleadas no son las adecuadas.

En Con Ánimo de Lucro hemos analizado la nueva situación creada con ayuda de Beatriz García, jefa de Libre Mercado, Rubén Folguera y Lorenzo Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket. Una operación, la hostil de BBVA sobre el Sabadell que ha sufrido una dilatación excesiva a juicio de Escrivá, quien todavía estaba en el Gobierno cuando se planteó.