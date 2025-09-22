Destino Egipto: Nace MADRID XPLORA, una iniciativa de deporte y descubrimiento para jóvenes de 16 y 17 años

Un total de 20 jóvenes de la Comunidad de Madrid, nacidos en 2009 o 2010, serán seleccionados para participar en MADRID XPLORA, un proyecto educativo y social que busca inspirar, educar y transformar a los jóvenes de la región a través de una experiencia que combine cultura, solidaridad y aventura. En su primera edición, la expedición pondrá rumbo a Egipto.

Ayer la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó en el Debate sobre el Estado de la Región la iniciativa, la cual busca inspirar y visibilizar a la juventud más comprometida que apuesta por el descubrimiento, la cultura y el deporte, pero también por la resiliencia, la superación de obstáculos y el trabajo en equipo. MADRID XPLORA es una aventura educativa y transformadora que marcará el futuro personal y académico de los y las participantes. Una experiencia única que combina historia, aventura y descubrimiento personal en un entorno extraordinario.

MADRID XPLORA seleccionará a 20 estudiantes de la Comunidad de Madrid entre las candidaturas presentadas hasta el 9 de enero de 2026. Los aspirantes deberán tener todas las asignaturas aprobadas (ya sea de la ESO o de ciclos de FP), contar con el carné joven de la Comunidad de Madrid y presentar su Proyecto Xplora, un trabajo relacionado con sostenibilidad, salud, deporte o hábitos de vida saludable, que puede ser escrito, musical, audiovisual o de tipo manual, como una maqueta. Se valorarán sus méritos académicos, originalidad, esfuerzo personal y compromiso social.

Cultura y deporte entre pirámides

Cada destino llevará a los participantes a explorar otras culturas, conocer las condiciones de vida en lugares menos desarrollados y reforzar valores como la empatía y el respeto.

El primer destino de MADRID XPLORA será Egipto. La expedición, a finales de junio de 2026, incluirá actividades deportivas, culturales y sociales. Los jóvenes se adentrarán en el universo de faraones, pirámides y esfinges. Explorarán las pirámides de Giza, el Templo de Karnak o el Valle de los Reyes, navegarán por el Nilo, remarán en kayak, y acamparán en el desierto. Será una inmersión en la riqueza cultural de una de las civilizaciones más influyentes de la humanidad.

"Estoy convencido de que esta aventura supondrá un antes y un después en la vida de los jóvenes participantes. Les va a abrir la mente, van a descubrir una cultura muy distinta, su visión del mundo va a 2 cambiar", afirma el director de la expedición, el divulgador histórico especializado en el Antiguo Egipto, escritor y creador de contenido Rubén Villalobos. Villalobos trabajó a los 19 años como figurante para Ridley Scott en la película ‘Exodus’ recreando la batalla de Qadesh, una importante batalla que se libró en la época de Ramsés II. "Me marcó para siempre" dice quien hoy cuenta con más de 340.000 seguidores en su canal de YouTube para apasionados de la civilización egipcia.

"En el mundo hiper conectado donde los jóvenes viven de pantalla y donde prima la gratificación instantánea, creo que la civilización egipcia nos puede enseñar muchísimo sobre paciencia, disciplina y sobre tener una visión a largo plazo de las cosas", ha añadido el divulgador, a quien acompañará un equipo de monitores.

La iniciativa cuenta con el patrocinio de Quirónsalud y el apoyo de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, la Sociedad Geográfica Española, el Museo Arqueológico Nacional y el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas).

MADRID XPLORA está organizado por TREX EXPLORING, la empresa de producción deportiva y audiovisual fundada por el escritor y periodista Eric Frattini junto a Araceli Aranda, y que está detrás de exitosas iniciativas que visibilizan el deporte y la promoción de la salud como el Reto Pelayo Vida o el Desafío Santalucía Seniors.

Calendario