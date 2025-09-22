BBVA ha decidido dar un giro decisivo en su OPA hostil sobre Banco Sabadell. El consejo de administración de la entidad que preside Carlos Torres aprobó este lunes una mejora de su propuesta de canje, que pasa a ser íntegramente en acciones y supone un incremento del 10 % respecto a la oferta inicial.

La nueva ecuación establece una acción ordinaria de BBVA por cada 4,8376 títulos del Sabadell, lo que eleva la valoración del banco catalán a 3,39 euros por acción, máximos de más de una década. En términos de prima, el accionista de Sabadell obtendría un 11,8 % adicional frente al 1,8 % que ofrecía la propuesta anterior.

Hasta ahora, BBVA ofrecía una acción propia más 70 céntimos en efectivo por cada 5,5483 acciones de Sabadell, lo que equivalía a una contraprestación de 16,81 euros frente a los 17,11 de cotización conjunta.

Con esta mejora, el valor equivalente de la oferta asciende a 19.500 millones de euros, un 60 % más que antes de hacerse públicas las conversaciones de fusión el pasado 29 de abril. Además, los accionistas de Sabadell pasarían a controlar un 15,3 % del capital del BBVA.

Carlos Torres calificó la propuesta como "extraordinaria", subrayando que permite a los accionistas de Sabadell "participar del enorme valor generado con la unión" y beneficiarse de un aumento previsto del 41% en el beneficio por acción respecto a la trayectoria en solitario del banco catalán.

En términos fiscales, el canje sería neutro si la OPA alcanza más del 50 % de aceptación, lo que evitaría a los accionistas tributar por las plusvalías en España.

El consejo de administración de BBVA, tras aprobar la mejora, renuncia expresamente a realizar nuevas revisiones o a extender el plazo de aceptación. Los accionistas de Sabadell que ya hayan acudido al canje se beneficiarán igualmente de las nuevas condiciones.

El periodo de aceptación, abierto desde el 8 de septiembre hasta el 7 de octubre, se mantiene suspendido a la espera de que la CNMV apruebe el suplemento al folleto con las nuevas condiciones. Una vez reciba el visto bueno del supervisor, el plazo se reanudará hasta completar los 30 días inicialmente fijados.