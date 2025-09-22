El gran reto de los value: cómo rotar la cartera tras varios años de grandes resultados

¿Qué puede hacer una gestora que ha tenido grandes resultados en los últimos años? Desde fuera, parece que es el momento perfecto: están ganando dinero, con buenas rentabilidades, llegan los clientes, todo son parabienes y felicitaciones. Sin embargo, los grandes gestores saben que es una situación mucho más peligrosa de lo que parece. Al igual que cuando se producen grandes caídas llaman a la calma y nos recuerdan que, tras el desplome, el mercado siempre recupera; cuando vienen los buenos años, los inversores más sensatos no lanzan las campanas al vuelo, sino que llaman a la cautela.

Eso sí, también trabajan para que sus carteras sigan siendo prometedoras. La idea suena muy bien (rotar la cartera, vendiendo lo que ha subido mucho y se ha acercado a su precio objetivo; comprando lo que se está quedando por detrás), pero no es tan fácil de llevar a la práctica. Para comentar este momento de mercado, esta semana, en Tu Dinero Nunca Duerme, nos visita Carlos González Ramos, director de Relación con Inversores de Cobas AM, una de las gestoras españolas que mejor lo ha hecho en los últimos 2-3 años, con una rentabilidad en lo que llevamos de 2025 de "un 14% para la cartera Internacional, un 18% para la cartera Selección y un 42% para la cartera Ibérica".

Cobas está creciendo mucho en volumen, con la cartera internacional cerca de los 2.000 millones. ¿Se plantean cerrar los fondos? "Cuando comenzamos, dijimos que, si alcanzábamos los 4.000 millones en la cartera internacional, cerraríamos los fondos. Con el potencial de los fondos, ya estaríamos en esa situación. [Cuando ocurra], seguiría abierto el Grandes Compañías y se podría invertir de otra manera. La cifra puede que no esté tan lejos de llegar. El plan de pensiones es diferente y las cantidades que se puede aportar en los planes es más limitada; por lo que no se cerraría. Por qué nos planteamos cerrar: porque para ofrecer la calidad que queremos no puedes gestionar cualquier cantidad".

¿Cuáles son las claves de las subidas que hemos visto en el mercado en los últimos meses? González-Ramos apunta hacia cambios significativos en la mirada de los inversores: "Hay una rotación de capitales hacia activos no de tanto crecimiento, quizás hacia más cíclicas, otros sectores más tradicionales... En ETF europeos está entrando el dinero y está saliendo de EEUU. También pasa en pequeñas y medianas compañías, que han estado fuera del mercado, y es un tipo de empresa en el

que el value se mueve muy bien. Este tipo de compañías es importante porque te permite plantear una estrategia contrarian a la del mercado".

Pero más que las subidas que han logrado en los últimos años, quizás lo que más llame la atención es el potencial de revalorización que anticipan para sus carteras, que aseguran que sigue por encima del 100% en el caso de la cartera internacional. Así lo explican desde Cobas AM: "Afortunadamente, el mercado no ha sido lineal hacia arriba, lo que nos ha permitido ir construyendo posiciones en compañías que no lo han hecho tan bien. A la hora de rotar hay dos partes: los cambios en los valores que ya tienes (ajustes según unos suben y otros bajan). Y la rotación que implica que una compañía entra y otra salga. Esto se lleva a cabo a lo largo del tiempo".