La bomba de humo de Sánchez sobre la vivienda: los datos reales que destapan sus mentiras
La bomba de humo de Sánchez sobre la vivienda: los datos reales que destapan sus mentiras
Carlos Cuesta y Beatriz García analizan el número de viviendas que ha construido Sánchez.
El Programa de Cuesta
22/9/2025 - 16:00
Temas
Mercado inmobiliario
Pedro Sánchez
