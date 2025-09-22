Así cayó Australia en el lado equivocado de la Curva de Laffer: más impuestos y menos ingresos

El National Bureau of Economic Research (NBER), el centro de investigación económica más prestigioso del mundo, acaba de publicar un estudio que arroja nueva luz sobre la conocida Curva de Laffer, esa representación teórica que muestra cómo, a partir de ciertos niveles, subir los impuestos puede reducir la recaudación. Bajo el título Tax Reform and the Laffer Curve, el documento analiza el impacto real de las reformas fiscales sobre el comportamiento de los contribuyentes y la recaudación efectiva, tomando como referencia la experiencia reciente de Australia.

Uno de los autores es el académico de la Universidad Complutense e ICAE, José Félix Sanz. Junto a él, Ana Gamarra, de la Universidad de Melbourne, y James R. Hines Jr., de la Universidad de Michigan. Juntos, los expertos fiscales han evaluado hasta qué punto las subidas impositivas impulsadas para elevar la recaudación pueden resultar en una caída de los ingresos del Estado, como resultado de la erosión de bases imponibles y los cambios de comportamiento motivados por los nuevos incentivos aplicables.

El estudio se centra en Australia y una reciente reforma tributaria. En el marco de la misma, la propuesta original del gobierno suponía recortes fiscales generalizados, pero especialmente favorables a las rentas altas. Tras un cambio en el Ejecutivo, dicha reforma fue alterada, planteando ahora medidas de alivio volcadas en los tramos bajos y medios de ingresos. Ambas fórmulas son analizadas en el estudio, con conclusiones sorprendentes:

Con el diseño original, hasta un 15 % de los contribuyentes australianos habrían acabado en el "lado equivocado" de la Curva de Laffer: pagarían más impuestos… pero el Estado recaudaría menos de ellos .

. En los escenarios de mayor elasticidad (más reacción al cambio fiscal), el porcentaje habría subido al 44 %. Con la versión modificada, el porcentaje de contribuyentes que caen a ese "lado equivocado" se redujo al 5 % en el escenario base, y al 22 % en los escenarios más reactivos.

"El lado equivocado de la Curva"

Esta evaluación se basa en microdatos fiscales de Australia, combinados con modelos de elasticidad del ingreso imponible que estiman cuánto cambia el comportamiento de los contribuyentes ante modificaciones en los tipos marginales y medios.

El estudio define como "lado equivocado" de la Curva de Laffer aquellos casos en que una reforma aumenta la carga tributaria (el tipo impositivo efectivo), pero disminuye el importe recaudado.

Este fenómeno se observa sobre todo en contribuyentes que están cerca del umbral a partir del cual se aplica un tipo superior. Por ejemplo, si una subida afecta a los ingresos por encima de 250.000 dólares, es probable que quienes declaran justo por encima de ese umbral ajusten sus ingresos para evitar el salto de tramo, reduciendo así la recaudación neta.

Así, los autores demuestran que siempre existen reformas potenciales que colocan a algunos contribuyentes en esa situación, y que su número depende tanto del diseño técnico como del grado de reacción (elasticidad) de los individuos.

Otro hallazgo clave del estudio del NBER es que las métricas convencionales para evaluar la progresividad de una reforma y los cálculos que se suelen realizar en esta línea subestiman sistemáticamente el impacto redistributivo de los cambios tributarios. ¿La razón? Estas herramientas asumen que el ingreso imponible no cambia, ignorando el hecho de que las bases fiscales son endógenas y reaccionan a los incentivos.

El estudio propone indicadores alternativos que corrigen ese sesgo incorporando los efectos del comportamiento, lo cual es clave para evaluar si una reforma beneficia realmente a las rentas bajas o castiga en exceso a las altas sin mejorar la recaudación.

Implicaciones para España

Aunque el estudio se centra en Australia, sus implicaciones trascienden fronteras. España ha experimentado en los últimos años varias subidas fiscales —sobre todo en IRPF, sociedades y patrimonio— con el objetivo de aumentar la recaudación y hacer el sistema "más justo". Sin embargo, si no se consideran adecuadamente los efectos de comportamiento, es posible que parte de estas medidas sean ineficaces, o incluso contraproducentes.

Uno de los coautores, el reconocido catedrático español José Félix Sanz, ha advertido en trabajos previos que las subidas a las rentas altas aplicadas en nuestro país han traído consigo efectos regresivos al provocar deslocalizaciones fiscales o motivar ajustes en la base imponible. Así, el nuevo estudio del NBER confirma empíricamente esa posibilidad y cuantifica su alcance para el caso australiano.