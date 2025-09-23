El tablero tecnológico y político global acaba de catapultar a un nuevo protagonista del NYSE. Larry Ellison, cofundador y presidente de Oracle, ha superado a Elon Musk como el hombre más rico del planeta después de que Estados Unidos y China alcanzaran un acuerdo histórico para asegurar la continuidad de TikTok en suelo estadounidense bajo control de empresas norteamericanas.

El pacto, que entrega a Oracle la gestión de los datos y la supervisión del algoritmo de la red social, ha disparado las acciones de la tecnológica hasta un 40% en Wall Street, situándolas en un máximo histórico de 345 dólares. En paralelo, la fortuna personal de Ellison se ha disparado casi 100.000 millones en apenas 24 horas, rozando los 400.000 millones de dólares.

El "efecto TikTok" impulsa a Oracle

El acuerdo blinda a Oracle como socio clave de la plataforma china en EEUU, un rol que se suma a su pujante negocio en la nube y en inteligencia artificial. Solo en el último trimestre, la compañía firmó contratos multimillonarios con gigantes como Nvidia, OpenAI y la propia TikTok, elevando su cartera de pedidos a un récord de 455.000 millones de dólares.

Ellison, que posee el 41% del capital de Oracle y un pequeño porcentaje en Tesla, ha sido el gran beneficiado del momento. Con la operación de TikTok, la tecnológica refuerza su papel como actor estratégico no solo en el mercado, sino también en la geopolítica digital.

Crecimiento desbordado en la nube y la IA

Oracle se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Wall Street en 2025. Sus acciones se han disparado un 97% en solo seis meses y la capitalización bursátil roza ya los 855.000 millones de dólares, empujada por contratos millonarios en la nube y la fiebre de la inteligencia artificial (IA).

El boom bursátil coincide con un relevo en la cúpula. Safra Catz, hasta ahora consejera delegada, ha pasado a ser vicepresidenta ejecutiva del consejo, mientras que Clay Magouyrk y Mike Sicilia asumen las riendas como nuevos CEOs. Magouyrk, procedente de Amazon Web Services, ha sido clave en el crecimiento de Oracle Cloud Infrastructure (OCI), que ha impulsado el rally bursátil. Sicilia, por su parte, ha liderado el desarrollo de soluciones de IA aplicadas a sectores como banca, salud o retail.

Larry Ellison, cofundador y presidente, seguirá al frente de la dirección estratégica como CTO. "Safra lideró la transformación de Oracle en una potencia de la nube. Ahora, con Clay y Mike, tenemos la combinación perfecta de liderazgo técnico y visión de negocio", aseguró Ellison en la presentación de resultados.

Estados Unidos afirma que el acuerdo de TikTok se concretará "en los próximos días"

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha señalado que se prevé la firma de un acuerdo relacionado con las operaciones de TikTok en Estados Unidos "en los próximos días", después de que China asegurara este sábado que respeta la "voluntad corporativa" de la plataforma y pidiera a EEUU un "entorno empresarial justo".

"Solamente queda que se formalice el acuerdo, y esperamos que eso suceda en breve", ha manifestado Leavitt en una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, en la que ha insinuado que los términos sobre el futuro de la plataforma ya han sido establecidos.