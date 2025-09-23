Desde el inicio de la guerra de Ucrania, iniciada tras la invasión por parte de Rusia, la Unión Europea ha querido presionar al régimen de Vladímir Putin con sanciones económicas. Sin embargo, en la industria del titanio Bruselas no ha tomado una determinación clara: si bien es cierto que la UE y EEUU han reducido significativamente su dependencia de Rusia en este sector, desde el Viejo Continente no se ha sancionado directamente a VSMPO-AVISMA, empresa rusa vinculada al conglomerado de defensa que dirige Serguéi Chemezov, mano derecha de Putin.

Ante esta situación, Con Ánimo de Lucro ha querido profundizar en los motivos por los cuales Bruselas mantiene todavía una posición ambigua y contradictoria en este sentido. Para ello hemos contado con Diego Sánchez de la Cruz, responsable de estudios del IJM, que ha destacado que existe una cierta cautela en la UE por la posibilidad de que una sanción directa sobre este sector pueda suponer un impacto negativo sobre la industria aeroespacial europea.

Sin embargo, este sector ya ha mostrado que es capaz de seguir funcionando sin depender de Rusia. En concreto, tal y como ha comentado Sánchez de la Cruz, Airbus ha pasado de depender en un 60% de la compañía rusa a sólo un 20%. De hecho, la empresa tiene previsto recortar aún más su dependencia de VSMPO gracias a las nuevas inversiones procedentes de Francia, Japón y EEUU, entre otros países. Por su parte, Boeing y Safran ya no compran nada de titanio ruso.

Finalmente, el consejero ejecutivo de EFPA España, Josep Soler, ha comentado todos los detalles de Finance Europe, la iniciativa de la Comisión Europea para reforzar la autonomía financiera del continente. Esta es una importante medida, puesto que la UE necesita entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales de inversión al año hasta 2030 para sostener sus objetivos estratégicos, y parte de estos recursos podría proceder del ahorro privado.