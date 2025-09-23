Del vídeo más visto de YouTube a la bolsa: la historia de éxito detrás de 'Baby Shark'

La compañía surcoreana Pinkfong, conocida por el popular vídeo infantil Baby Shark Dance, ha anunciado este lunes que pretende salir al índice Kosdaq, un mercado de valores de Corea de Sur. La compañía tiene previsto emitir 2 millones de nuevas acciones a un precio de entre 32.000 y 38.000 wones (19,55 y 23,22 euros), según Bloomberg.

El vídeo más visto de YouTube

The Pinkfong Company es una empresa surcoreana dedicada al entretenimiento infantil fundada en el año 2010 que comenzó lanzando aplicaciones móviles. Antes de su fenómeno viral Baby Shark Dance la empresa ya había recibido en el año 2014 el premio de Aplicación del Año y Juego del Año de Google Play. Además, ese mismo año la empresa fue seleccionada como Partner oficial de Youtube.

Dos años más tarde, en su canal de YouTube publicaron el famoso vídeo Baby Shark Dance que acumula hoy más de 16.000 millones de visitas. La canción ha batido números récords y ha entrado en famosas listas de canciones.

En el año 2019, la canción Baby Shark se ubicaba en la posición 32 de la lista de sencillos más importante de Estados Unidos Billboard Hot 100. Por otro lado, en 2020 Baby Shark ganó la Licencia del Año y el Peluche del Año de los premios al juguete del año (TOTY). Además, ese mismo año el Baby Shark Dance se convirtió en el vídeo más visto de YouTube.

Más allá de Baby Shark Dance

Al margen de su éxito en YouTube la compañía también se encuentra presente en otros ámbitos del entretenimiento infantil. Por ejemplo, desde su página web mencionan que cuentan con dos series de televisión, una en formato animado y otra hecha con ordenador. De igual manera, dentro del formato audiovisual la empresa también ha sacado una película.

Por otro lado, la empresa también cuenta con aplicaciones de juegos infantiles entre las que destacan "Mundo Tiburón Bebé para niños" "Pinkfong Mundo Dino: Juegos" o "Pinkfong Tiburón Bebé: Juegos", esta última cuenta con más de 50 millones de descargas en Play Store.

La empresa también cuenta con una gama de juegues entre los que se encuentran libros con sonido y "juguetes de aprendizaje", según se observa en su página web. Además, tambien ha colaborado con otras empresas como por ejemplo el aeropuerto surcoreano de Incheon.

De igual manera, la empresa también ha organizado espectáculos en vivo en diferentes países asiáticos como Malasia o Brunei al igual que en países más lejanos como Brasil.