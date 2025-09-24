Iberdrola invertirá 58.000 millones hasta 2028, el 65% en EEUU y Reino Unido

Iberdrola ha anunciado en su Capital Markets Day (día del inversor) una actualización de su Plan estratégico 2024-2026 que incluye una inversión de 58.000 millones de euros entre 2025 y 2028, de los que un total de 36.000 millones llegarán a Reino Unido y Estados Unidos, cuatro veces más que los 9.000 millones que planea invertir en la península ibérica.

Los 58.000 millones de inversión suponen un incremento del 30% con respecto al periodo 2021-2024. Dos tercios del total, unos 37.000 millones, se destinarán a redes reguladas, mientras que 21.000 serán para renovables y clientes.

El plan, según destaca la compañía, transforma el perfil de Iberdrola hacia una empresa más regulada y más centrada en el Reino Unido y los Estados Unidos.

El Reino Unido será el principal destino de la inversión (20.000 millones), seguido de los Estados Unidos (16.000 millones), la Península Ibérica (9.000 millones), Brasil (7.000 millones) y otros países de la UE y Australia (5.000 millones.

La inversión de 37.000 millones en Redes eléctricas permitirá a Iberdrola aumentar la Base de Activos Regulados hasta los 70.000 millones de euros (+40.000 millones desde 2020).

Por su parte, de los 21.000 millones de inversión en Renovables y Clientes, un 38 % se dedicará a eólica marina, un 24 % a eólica terrestre, un 10 % a solar fotovoltaica y otro 10 % a almacenamiento.

En cuanto a la remuneración al accionista, la compañía plantea destinar cerca de 20.000 millones entre 2025 y 2028, con lo que destinará a dividendos entre el 65 % y el 75 % del beneficio por acción, con un mínimo de 0,64 euros por acción.