La Comisión Europea quiere el mayor presupuesto comunitario de la historia, pero sus fórmulas para recaudar más chocan de frente con los Estados miembros. El plan para el marco financiero 2028-2034, que asciende a 2 billones de euros, incluye nuevas figuras impositivas que varios países consideran dañinas para la competitividad y las arcas nacionales.

Dos de las cinco fuentes de ingresos propuestas ya han levantado un muro de oposición. El llamado Corporate Resource for Europe (CORE) prevé un recargo de hasta el 0,1 % sobre el volumen de negocio de compañías con más de 50 millones de euros de facturación y presencia permanente en la UE, con una recaudación estimada de 6.800 millones anuales. Alemania y otros socios cuestionan su legalidad y alertan de que minaría la capacidad de las empresas europeas para competir en los mercados globales. «Nadie fue abierto o positivo con el impuesto corporativo», reconoció un diplomático tras la reunión.

También se tambalea el Tobacco Excise Duty Own Resource (TEDOR), que transferiría a Bruselas el 15 % de los ingresos nacionales procedentes de los gravámenes al tabaco, unos 11.200 millones anuales. Catorce países —entre ellos Italia, Grecia, Austria, Suecia, Portugal y Rumanía— se oponen frontalmente y recuerdan que cualquier nuevo recurso propio debería aliviar las contribuciones nacionales, no detraer fondos de sus presupuestos.

La propia Comisión admite que sus previsiones de ingresos son frágiles. CORE no ha incorporado todavía datos de sectores clave como el financiero, lo que pone en duda la fiabilidad de las cifras. En el caso de TEDOR, la recaudación depende de una futura revisión de la Directiva del Tabaco cuya entrada en vigor para 2028 está lejos de estar asegurada. Sin esa reforma, Bruselas tendría que conformarse con ingresos sensiblemente menores o exigir a los Estados miembros que compensen la diferencia.

El contexto fiscal tampoco ayuda. Nueve países de la eurozona ya registran déficits lo bastante elevados como para estar en el punto de mira de las reglas de disciplina presupuestaria. Para ellos, ceder nuevas fuentes de ingresos a la UE equivale a tensar todavía más unas cuentas nacionales que ya sufren por el aumento de tipos de interés y el enfriamiento económico.

Los críticos ven en estas propuestas un nuevo paso hacia una mutación fiscal europea, con Bruselas ampliando su capacidad recaudatoria al margen de los parlamentos nacionales. Para gobiernos que defienden la soberanía presupuestaria, CORE y TEDOR no son simples "recursos propios", sino un precedente peligroso que podría abrir la puerta a impuestos comunitarios más ambiciosos en el futuro.

El paquete presupuestario necesita el visto bueno unánime de los 27, un requisito casi imposible de cumplir con tantas capitales en pie de guerra. El debate continuará el próximo 10 de octubre, pero el mensaje es claro: la tentación de Bruselas de tapar su voracidad de gasto con más impuestos encuentra cada vez menos aliados.