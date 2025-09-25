Un caimán español se come al cocodrilo de Lacoste: la historia de una batalla judicial por un logo

Existe un dicho que explica cómo "el pez grande se come al pez pequeño" y que se suele aplicar al mundo empresarial. Es lo normal: las grandes empresas disponen de más recursos que las empresas pequeñas, y la lógica nos anima a pensar que, en caso de conflicto, ganará la gran empresa. Sin embargo, no siempre sucede así, y hoy traemos un ejemplo de ello con una empresa española que ha logrado imponerse judicialmente a toda una multinacional como Lacoste.

Hace tan solo unos días que se ha dado a conocer cómo una empresa valenciana de cosmética masculina, de nombre "Dr. Caiman", ha ganado una batalla judicial a la empresa gala Lacoste. El motivo de este conflicto ha sido que el logo de Dr. Caiman es un caimán con los brazos cruzados y esbozando una sonrisa, algo que la empresa francesa alegaba que podía llevar a confusión con su marca.

Sin embargo, la justicia europea ha rechazado finalmente las alegaciones de Lacoste y ha dado la razón a la empresa española, de manera que Dr. Caimán podrá conservar su logo. En Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con Juan Cárdenas, portavoz de Dr. Caimán, quien nos ha atendido para hablar de todo este proceso.

A la pregunta de cómo ha sido todo el proceso contra Lacoste, desde Dr. Caimán nos cuentan que "la idea de montar esta empresa entre padre e hijo fue en 2020 durante la pandemia. A partir de ahí empezamos a desarrollarla conceptualmente, tuvimos que hacer un máster en cosmética y dermofarmacia, y al final la empresa se constituye en 2022. A los tres meses de empezar nuestra empresa recibimos por parte de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea) una oposición de Lacoste. Un "panfleto" de 726 páginas. Ahí estuvimos a punto de dejarlo porque es imposible ganar a un monstruo como Lacoste. Pero al final nos empeñamos en discutir con Lacoste."

David ha vuelto a vencer a Goliat

"Mi hija es abogada y ella montó un equipo de abogados muy especializados en esta materia. Al final plantamos cara, contestamos que no íbamos a dejar la marca, queríamos continuar con el registro y la solicitud de este, y a partir de ahí empezaron dos largos años, porque tardó exactamente dos años hasta que la EUIPO nos diera la razón", nos explica el empresario valenciano.

Juan Cárdenas, portavoz de Dr. Caimán, nos cuenta que a lo largo de todo este periodo tuvieron varias negociaciones con Lacoste, aunque tras varias idas y venidas decidieron que debía ser la oficina de propiedad intelectual la que impartiera justicia entre una y otra empresa. Finalmente, en enero de este año se resolvió este conflicto y la certificación le llegó a la empresa española el 17 de abril. "La mención de que esto ha sido un David contra Goliat ha sido tal cual", nos cuenta orgulloso el portavoz.

"Nuestros valores han permanecido"

El empresario valora lo que supone ganar judicialmente a una multinacional como Lacoste y nos cuenta que "son muchos sentimientos encontrados. En estos dos años estuvimos a punto de decir ‘dejémoslo ya’, ‘esto cuesta dinero’, etc., pero al final nosotros tenemos una filosofía concreta que tratamos de trasladar a nuestros productos. Pensamos que la sociedad actual está carente de valores e impregnamos nuestros productos de estos valores: Honestidad, lealtad, coraje, valentía... y lo que acabó sucediendo es que nuestros valores permanecieron."

Tal y como nos cuenta Juan Cárdenas, el motivo por el que anuncian ahora la victoria en este juicio, a pesar de haberse producido este triunfo en abril de este año, es que hasta ahora Lacoste tenía la posibilidad de recurrir la sentencia a la Oficina de Propiedad Intelectual, de manera que no querían lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Ahora la empresa gala no tiene nada que hacer y la razón es, sin lugar a dudas, para Dr. Caimán.

Origen de la empresa y del ya icónico caimán

El origen del caimán como símbolo de esta marca tiene un motivo curioso. Según nos cuentan, todo empezó en Alamedilla, un pequeño pueblo de Granada que apenas llega a 550 habitantes en la actualidad. En este pueblo, la abuela de Juan Cárdenas tenía una pequeña tienda donde vendía jabones y ungüentos con la receta de su madre y de su abuela, unas recetas muy antiguas.

A pesar de que Amelia, esta pequeña empresaria de la época, no podía conocer las diferencias y particularidades entre la piel de los hombres y de las mujeres, ya fabricaba y vendía productos destinados de forma específica tanto para hombres como para mujeres. De modo que el negocio de la cosmética no es algo desconocido para esta familia.

En cuanto al nombre escogido por esta empresa, le viene del bisabuelo materno de Juan Cárdenas al que apodaban "El Caimán", de manera que decidieron fusionar ambas historias haciendo así honor a las dos familias. Esta victoria judicial contra Lacoste abre todo un mundo de posibilidades para esta empresa valenciana que reconoce haber tenido hasta ahora un "perfil bajo" debido al juicio y a la incertidumbre de qué pasará con su empresa, pero que ahora ya tiene vía libre para darse a conocer a todo el mundo y para llevar la marca y el legado de sus antepasados lo más lejos posible.