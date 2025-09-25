¿De verdad puedo conseguir un ordenador y una web gratis? Resolvemos las dudas más comunes

El Kit Digital ha generado tanto interés como escepticismo entre autónomos y micropymes. ¿De verdad es posible obtener un ordenador nuevo y una web profesional sin pagar nada? La respuesta es sí, y tiene explicación: los fondos provienen de la Unión Europea y la gestión corre a cargo de ZetaPlus, en colaboración con Libertad Digital. Lo puedes solicitar ya en ordenadorlibertad.es o llamando al 699 090 675.

El programa está diseñado para que el beneficiario no adelante ni un solo euro. Incluso el IVA, que normalmente podría suponer un obstáculo, es financiado por la empresa gestora. En el caso de los autónomos en régimen general, este impuesto se recupera en la declaración trimestral y se devuelve después a ZetaPlus, con lo que el coste final es completamente neutro. Solo en situaciones específicas —como quienes tributan por módulos— ese IVA no es deducible y, por tanto, sí lo asumirían.

Los requisitos son claros: pueden solicitarlo autónomos con más de seis meses de actividad y sociedades mercantiles con hasta dos empleados, también con al menos seis meses de antigüedad. Eso sí, es imprescindible estar al día con Hacienda y la Seguridad Social.

Beneficios

¿Qué se obtiene? Un ordenador nuevo —a elegir entre varios modelos— y una página web profesional, totalmente personalizada para el negocio. Todo en propiedad, sin cuotas ocultas ni letra pequeña. Además, el equipo de ZetaPlus se encarga de toda la burocracia: rellenar formularios, tramitar autorizaciones y gestionar directamente con Red.es, el organismo público encargado de las ayudas.

El beneficiario solo debe dar su autorización vía SMS y elegir el ordenador. A partir de ahí, el proceso es automático: una vez aprobada la ayuda, se fija la fecha de entrega del equipo y se arranca el diseño de la web.

¿Y si ya se cuenta con una web? En ese caso, puede renovarse, modernizarse o incluso complementarse con nuevas funcionalidades, siempre dentro de los límites que marca la subvención.

Con más de 1.500 Kits Digitales tramitados y un equipo de 40 profesionales, ZetaPlus garantiza que el proceso sea realmente a coste cero. La alianza con Libertad Digital añade un plus de confianza: transparencia, experiencia y la seguridad de un medio que lleva más de 25 años siendo referencia en España.

El Kit Digital moviliza más de 3.000 millones de euros en ayudas y permanecerá abierto hasta el 31 de octubre de 2025 para autónomos y micropymes. Para quienes aún dudan, la oportunidad está clara: un ordenador y una web gratis, sin adelantar nada, gracias a Europa.

