Pensiones, paro, okupación: los bulos económicos de Javier Ruiz, el altavoz de Sánchez en TVE

Si hay una figura que ha ganado mayor relevancia de la que ya tenía en las últimas semanas es la del periodista económico Javier Ruiz. El presentador del programa Mañaneros 360 de RTVE se ha convertido en una fuente casi inagotable de vídeos virales en redes sociales y también se ha vuelto un personaje querido y criticado a partes iguales por su defensa tan sistemática del Gobierno de Pedro Sánchez.

El periodista, que se autoproclama como un luchador contra los bulos y la desinformación, es paradójicamente acusado de emitir bulos de forma constante, siendo uno de los últimos y más sonoros el relacionado con las "pulseras antimaltrato" fallidas del Ministerio de Igualdad, tras asegurar primero que estas no fallaron en ningún momento para desdecirse sólo unos días después, y sin inmutarse.

Pues bien, a pesar de que el periodista natural de Valencia tiene una larga lista de bulos (en este hilo de X se pueden ver varios de ellos), en este artículo vamos a mostrar algunos de sus "fake news" en materia económica, algunos relacionados con las pensiones, el paro, la okupación o la pobreza.

En primer lugar, y siendo quizás uno de los más llamativos de todos, está el bulo que lanzó hace ya varios años en medio de un debate con el youtuber Wall Street Wolverine sobre la marcha de ciertos creadores de contenido (como el Rubius) a Andorra con el fin de no tener que soportar una carga tributaria tan elevada como en España. En esta ocasión, surgió el tema de las pensiones y el periodista Javier Ruiz negó que el sistema público de pensiones estuviera quebrado y que no fuera sostenible, ante la incredulidad del youtuber español.

Como ya hemos contado en numerosas ocasiones en Libre Mercado, el sistema público de pensiones tuvo en el año 2023 un déficit de más de 50.000 millones de euros y desde el año 2011 el sistema está en déficit, de manera que no es cierto que estemos ante un sistema sostenible. Si realmente fuera un sistema sostenible no se tendrían que hacer continuas transferencias desde el Estado hacia el sistema de pensiones, tampoco sería necesario aplicar cada vez más impuestos sobre los salarios de los trabajadores ni tampoco sería necesario elevar la edad de jubilación como se está haciendo.

Por otro lado, en una intervención para la cadena Ser en el año 2023, el periodista económico habló sobre varios temas que analizaremos a continuación, en este vídeo que colgó el perfil en X (Twitter) de la cadena Ser se puede ver:

📊 Los tres minutos de @Ruiz_Noticias que desmontan todo el discurso de Feijóo ❌ Cifras de ocupaciones, pobreza, SMI, paro juvenil, inflación... "Las mentiras están siendo infinitas"https://t.co/mcvZJJFAkh pic.twitter.com/9pclsk3FyU — Cadena SER (@La_SER) September 26, 2023

Para empezar, Javier Ruiz niega que el problema de la ocupación ilegal esté creciendo en España en los últimos años, es más, el periodista económico dice que están bajando de forma considerable. La realidad es que la "okupación" ha crecido un 55% desde que gobierna Pedro Sánchez, tal y como ya contamos en un artículo en este medio.

En este vídeo vemos que el presentador de RTVE hace una pequeña trampa cuando habla de la pobreza y cuando después habla de la tasa de paro juvenil. Como bien dice, la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social cayó entre los años 2021 y 2022 (según el INE), aunque cuando celebra la reducción de la pobreza entre un año y otro se le "olvida" decir que fue justamente con Pedro Sánchez con quien subió en esos últimos años.

Paralelamente, cuando dice que la tasa de paro juvenil con el PP era del 57% se le vuelve a olvidar decir que esa tasa de paro corresponde al primer trimestre del año 2013, y que en el último trimestre en que gobierna Mariano Rajoy esa tasa de desempleo juvenil cayó al 34,7%, según el INE. Por lo tanto, miente descaradamente al decir que con el Partido Popular la tasa de paro juvenil fue del 57%.

Buscando exculpar a Sánchez de todo

Por último, hay que recordar que, en el año 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, el periodista atribuyó la elevada inflación del mes de febrero de ese año a la guerra que había iniciado Putin a finales de ese mes de febrero. Esto lo hizo en el programa de RTVE llamado "Las claves del siglo XXI", lo cual carece de sentido ya que la invasión rusa a Ucrania se produjo el 24 de febrero y no fue hasta el último día del mes cuando el precio del barril de brent se empezó a disparar hasta superar los 100 dólares, de manera que es imposible que la invasión rusa a Ucrania tuviera nada que ver con la inflación en España en el mes de febrero.

En resumidas cuentas, estas son algunas de los bulos y trampas que el presentador de RTVE ha emitido en los últimos años, unidas a las otras muchas que tienen que ver con la actualidad política de nuestro país. Lo que más chirría de todo lo relacionado con Ruiz es que se considere a sí mismo como un adalid de la verdad cuando no hay semana en la que no sea sorprendido tras lanzar alguna desinformación en la televisión pública.