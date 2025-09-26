ACS aclara su desvinculación con actividades en asentamientos israelíes

Ante la publicación en el día de hoy por parte de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos de una lista de empresas que actualmente operan en asentamientos israelíes, ACS desea aclarar lo siguiente:

La empresa SEMI, mencionada en dicha publicación, fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS. Asimismo, ACS no desarrolla ninguna actividad ni en Israel ni en los asentamientos israelíes.

Por tanto, la inclusión de ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A. en la lista de empresas que actualmente operan en asentamientos israelíes en el referido Informe de la ONU es incorrecta, por lo que ACS ha solicitado formalmente a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos que la empresa sea eliminada de forma inmediata de la lista referida y de cualquier publicación relacionada.