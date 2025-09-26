Thiess (ACS) amplía por 2 años el contrato de explotación de la mina Iron Bridge en Australia

Thiess, proveedor global de servicios mineros y perteneciente a Cimic, la filial australiana de Grupo ACS, ha obtenido una extensión de contrato para trabajos de minería y gestión de activos en la mina de magnetita Iron Bridge, en la región de Pilbara, en Australia Occidental.

La extensión de dos años, que incluye la opción de prolongarse por otros dos años adicionales, se basa en las exitosas operaciones de Thiess en la mina Iron Bridge desde 2022.

En virtud del nuevo acuerdo, Thiess ampliará la prestación de servicios de minería y gestión de activos, continuando con la relación de larga data con Fortescue. La adjudicación respalda el incremento continuo del proyecto —operado por Fortescue en una empresa conjunta con Formosa Steel— a medida que aumenta su perfil de producción, con Thiess movilizando flota y personal adicionales.

Parte clave del perfil de exportación de mineral de hierro de Australia

El presidente ejecutivo del Grupo y director ejecutivo de Thiess, Michael Wright, ha enfatizado la importancia de la experiencia del Grupo en una amplia gama de materias primas.

"Estamos encantados de ampliar nuestra colaboración con Fortescue. Thiess tiene una larga y orgullosa asociación con Fortescue en el desarrollo de minas críticas y, más recientemente, en servicios de activos y tecnología.

"El proyecto Iron Bridge se basa en esto. Es una parte clave del perfil de exportación de mineral de hierro de Australia, introduciendo magnetita, una línea de productos premium con menores emisiones inherentes, y respalda nuestra estrategia continua de diversificar nuestra cartera de materias primas.

"A medida que Thiess entra en esta nueva fase en Iron Bridge, seguimos comprometidos con la seguridad, la sostenibilidad y la excelencia operativa, asegurando el éxito continuo para nuestro cliente y las comunidades locales en las que operamos".

La solidez de nuestra asociación con Thiess

El director de operaciones de Iron Bridge en Fortescue, Graham Howard, ha reconocido el apoyo continuo de Thiess.

"Esta extensión de contrato refleja la solidez de nuestra asociación con Thiess, cuya experiencia ha sido fundamental para la continua y segura puesta en marcha de Iron Bridge. Garantiza que Iron Bridge siga proporcionando beneficios a largo plazo para Fortescue, Formosa y nuestros accionistas".

El director ejecutivo del Grupo Thiess – Australia Oeste, David Greig, ha afirmado que el equipo esperaba con interés formar parte de este período de crecimiento y ha elogiado la contribución del equipo hasta la fecha.

"El sólido historial de seguridad de nuestro equipo y el desempeño operativo excepcional en Iron Bridge demuestran nuestro compromiso continuo con la excelencia y la sostenibilidad. Esta extensión de contrato es un testimonio de nuestra dedicada fuerza laboral, cuyos esfuerzos se centran en lograr resultados seguros, eficientes y de alta calidad para nuestros valiosos clientes".

Con una trayectoria de 90 años y con un enfoque en ofrecer resultados a clientes y partes interesadas, Thiess proporciona el conjunto completo de servicios de minería, gestión de activos y rehabilitación en Australia, Asia y las Américas.