Sedgman (ACS) recibió el trabajo de diseño de ingeniería inicial para el Programa de Lithium de France en Francia

Sedgman ha sido seleccionada para proporcionar el trabajo de diseño de ingeniería inicial (FEED) para el Programa de Lithium de France, un importante proyecto de litio en la región del valle del Rin de Francia.

Según el contrato, Sedgman proporcionará servicios de diseño de ingeniería para desarrollar las plantas de procesamiento de extracción, concentración y refinación de Lithium de France, para producir carbonato de litio de grado batería.

El proyecto está ubicado en una región del Valle del Rin reconocida por sus sustanciales recursos de salmuera con litio. El proyecto utiliza energía geotérmica para impulsar el proceso de extracción y refinación de litio, reduciendo sustancialmente el consumo de energía y los costos operativos.

El director general de Sedgman, Grant Fraser, afirmó: "A medida que expandimos nuestros servicios en Europa, este proyecto reconoce la amplia experiencia de Sedgman en la ejecución de proyectos de litio y nuestro enfoque colaborativo en la estrecha colaboración con los clientes; proporcionando más que servicios de ingeniería".

Lithium de France aspira a convertirse en un contribuyente clave para el futuro suministro de litio del país. El proyecto está estratégicamente alineado con la Ley de Materias Primas Críticas de la Unión Europea y el creciente compromiso de Francia para asegurar el acceso a minerales esenciales. Su relevancia se ve reforzada aún más por el aumento previsto de la demanda de litio impulsada por la producción de baterías a gran escala en Europa.