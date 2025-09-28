El Ministerio de Hacienda ha vuelto a rescatar la inoportuna campaña publicitaria que lanzó el pasado 23 de octubre, seis días antes de que se produjera la dramática DANA, bajo el título "Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos".

Entonces, la Agencia Tributaria desplegaba en los medios de comunicación un spot presumiendo de todos los supuestos servicios de calidad de los que se beneficia el contribuyente cuando cumple con sus obligaciones fiscales.

En sanidad, educación, en la pensión... o "cuando hay una emergencia y llegan ellos", aseguraba Hacienda en el anuncio mientras acompañaba esta afirmación con imágenes de un helicóptero y efectivos de salvamento. Sin embargo, la trágica realidad de la DANA demostró una vez más, que la Administración no estuvo a la altura de la cantidad de impuestos que pagan los ciudadanos.

Ahora, y hasta el próximo mes de diciembre, según informan fuentes del fisco a Libre Mercado, el polémico anuncio volverá a sonar en los medios de comunicación. Y lo hace en otro año histórico para Hacienda en términos de recaudación.

Según los últimos datos de la AEAT, las arcas del Estado obtuvieron 182.354 millones de euros en impuestos, 17.877 millones más que en el mismo periodo de un año antes.

Por figuras tributarias y en términos de caja, los ingresos por IRPF hasta el séptimo mes del año se elevaron un 12,4% hasta los 91.236 millones de euros (10.078 millones más que en 2024). Detrás de este un éxito recaudador se encuentra la negativa de Hacienda de deflactar la parte estatal de este tributo desde que comenzara la tormenta inflacionista en el año 2021. Esto supone una subida de impuestos por la puerta de atrás, y sin pasar por el Congreso.

Por el lado del IVA, los ingresos por este tributo se elevaron un 8,5% hasta los 62.907 millones de euros. Excepto en el Impuesto de Sociedades y en el Impuesto sobre el Alcohol, Hacienda recauda más en el resto de tributos. Así, los ciudadanos y las empresas cada vez están "dando" más al fisco. Ahora, hay que preguntarles si cada vez "vuelve" más como publicita Hacienda.