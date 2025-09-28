La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG), a través de la Televisión de Galicia (TVG) destinó un total de 1.815 euros (1.500 € más IVA), por la participación de Samantha Hudson como madrina de la edición 2025 del concurso Miss Vaca dentro del programa Luar. De acuerdo con el contrato firmado el 25 de junio de 2025. Esta revelación ha sido obtenida en exclusiva por Libre Mercado tras una solicitud de acceso a datos públicos.

La artista, nacida como Iván González Ranero en septiembre de 1999 en León pero criada en Mallorca, saltó a la fama en 2015 con su videoclip 'Maricón', el resultado de un trabajo del instituto por el que acabó recibiendo un sobresaliente de su profesora. Desde entonces, la cantante, conocida por su identidad no binaria y su estilo provocador, ha generado un impacto significativo en la escena artística, combinando música, moda y declaraciones que frecuentemente generan controversia. Su presencia en medios y redes sociales la ha consolidado como una figura polarizante, atrayendo tanto admiración como críticas.

El concurso Miss Vaca

El certamen Miss Vaca, integrado en el programa Luar, se instauró como una tradición en la televisión autonómica gallega mucho antes de 2015, destacando la importancia del ganado en la cultura rural. Este evento anual celebra la excelencia y estética de las vacas, combinando elementos de folclore y entretenimiento con un toque de humor. En la edición de 2025, la participación de Samantha Hudson como madrina buscó fusionar la herencia campesina con influencias modernas, atrayendo a una audiencia diversa que incluye desde criadores tradicionales hasta jóvenes seguidores de tendencias urbanas. Su rol añadió un contraste innovador al formato establecido.

Vaca ganadora del concurso Miss Vaca

En la versión 2025, celebrada a finales de junio, cuatro contendientes destacaron en la fase decisiva: Linda, originaria de O Saviñao en Lugo; Boneca, de Rodeiro en Pontevedra; Redonda, representante de otra zona rural; y Gallega, completando el cuarteto. Linda, una hembra lucense de edad avanzada entre las aspirantes, superó en semifinales a Dalia con un apoyo del 65% de los telespectadores, impresionando por su robustez y calma.

Redonda, por su parte, eliminó a Rubia con un margen del 66%, gracias a su forma equilibrada y lustre natural. El duelo final coronó a Boneca como triunfadora, una bovina de casi cinco años y 1.100 kilogramos de peso, admirada por su afición simbólica a figuras pop como Jennifer López, según anécdotas contadas por su criador. Esta victoria llevó el premio a Pontevedra, celebrando la diversidad geográfica de las explotaciones participantes y reforzando el vínculo entre tradición rural y difusión mediática. El rol de madrina, asumido por Samantha Hudson, añadió un toque moderno al espectáculo, atrayendo atención externa y fusionando elementos urbanos con costumbres campestres.

Recopilación de sus frases más polémicas

La carrera de Samantha Hudson ha estado marcada por declaraciones que han sacudido la opinión pública desde sus inicios. En junio de 2021, en el programa Play Z de RTVE afirmó que "el capitalismo creó el concepto de mujer" y "tendrá que surgir un marxismo con perspectiva de género", dejando anonadado a su compañero de debate: "Pero ¿Qué es eso? Ese mismo año, en Cadena SER, lanzó "hay que ser muy lista para hacerse tanto la tonta", una observación irónica sobre las apariencias.

En enero de 2022, en La Sexta Noche, sorprendió con "estoy harta de que me vaya bien", un rechazo inesperado al éxito. Ese mismo mes, en elDiario.es, confesó: "Es complicado ser no binaria y a veces estoy desquiciada". En febrero, declaró en Europa FM "si lo femenino no es patrimonio de las mujeres tampoco lo es de la gente queer", desafiando conceptos de género. Ese mismo mes, en El Mundo, afirmó "aunque no lo parezca, soy una chica muy tradicional y costumbrista", un giro curioso frente a su imagen transgresora. A finales de febrero de 2022, de nuevo en Europa FM, afirmó: "A los 50 los maricones se convierten en señoras y las señoras se convierten en maricones".

En marzo, en el podcast JENESAISPOP, admitió: "No es nada fácil ser una tonta del culo". En julio, en La Voz de Galicia, reflexionó: "El ser humano no es estanco, la vida es una metamorfosis y la identidad y la expresión van cambiando". También en julio, demandó: "Ilegalizar Vox, acabar con la policía y terminar con cualquier tipo de jerarquía social y de poder y que viva el anarquismo".

En agosto, en El Mundo, comentó: "Me divierte lidiar con tanto imbécil, me siento una filántropa". En septiembre, en La Vanguardia, valoró: "La gente no valora la basura como lo que realmente es, un auténtico tesoro". En octubre, en El Español, comentó: "Es muy difícil que tenga sexo sin sentirme abusada". Ese mes desafió: Samantha Hudson desafía a Vox: "Si la Virgen estuviera viva, vendría a Fuengirola a verme". En noviembre, declaró: "Yo abogo por aniquilar y destruir por completamente abolir la familia tradicional nuclear monógama. No es que vaya a darle una paliza a mis padres ni mucho menos, pero creo que ya está bien de tener un canon estandarizado al que todas debemos aspirar por antonomasia"

En 2023, en Salamanca24horas, instó: "Urge reivindicar el derecho a la mediocridad, a ser una fracasada y a no tener ningún talento". En junio, en El Español, compartió: "Soy muy frígida a pesar de esta apariencia de ninfómana y ramera babilónica". Ese mes, en Cadena SER, reconoció: "Me cuesta reivindicar que soy compositora bajo esta fachada de travesti estridente". En septiembre, en Diario Sur, explicó: "Ser hombre o mujer es un constructo social, no viene en la naturaleza".

También ese mes, en Público, se autodefinió: "Soy un producto nacional más exquisito que el aceite de oliva virgen". En noviembre de 2023, polemizó: "España somos los mariquitas, las lesbianas, las trans, las no binarias, las pobres, las precarizadas, las locas, las discapacitadas. España somos las inmigrantes, las ilegalizadas. España somos nosotros y vivan los okupas". En ese mismo mes, manifestó: Samantha Hudson declara que antes que jurar por la Constitución prefiere "Mearse en ella". También en noviembre, en LOS40, criticó: Samantha Hudson carga duramente contra Pablo Motos: "Me da asco 'El Hormiguero' y punto".

En enero de 2024, afirmó en su visita a OT: "La meritocracia no existe, no el que más se esfuerza mejor le salen las cosas y que, paradójicamente, abrazar el fracaso te convierte en una triunfadora aunque sea una triunfadora en fracasar." Ese mismo mes, retó a Ayuso en estos fuertes términos: "Que se haga un electroshock". En febrero, en Diario de Mallorca, ambicionó: "La ambición es infinita para una chica tan rubia como yo".

Samantha Hudson: "La meritocracia no existe. No el que más se esfuerza mejor le salen las cosas".

En abril, se defendió: "Creo que es muy injusto juzgar a una persona por algo que sucedió hace nueve años" tras la cancelación de su contrato con Doritos por unos tuits escritos en 2015. En mayo, en Vogue España, ironizó: "Hay quien cree que somos unas analfabetas, unas engendras posmodernas". En septiembre, en Europa FM, reveló: "Tengo mi nombre tatuado en el pubis". En diciembre, en 20 Minutos, cuestionó sobre lo que es "ser español": "Es una identidad construida y una categoría paraguas para sembrar odio".

En mayo de 2025, en El Mundo, reivindicó: "No soy travesti porque quiero, sino porque es lo que me habéis dejado". Ese mismo mes, en LOS40, comparó: "El Papa se puede cambiar de nombre a León, pero yo me llamo Samantha y todo el mundo enfadado... No me parece justo". En junio de 2025, en El Español, deseó: "Ojalá no tuviese que ser 'una travesti', eso significaría que no existe una prisión en la que me encasillan". En junio, en La Vanguardia, dijo: "Jesucristo es igual de divino que el colectivo LGBTIQ+". En junio, durante un concierto del Orgullo de Madrid: "Hay que cagarse en la bandera de España y mearse en la nación". Por último, en agosto, en El País, imaginó: "El Bosco disfrutaría de mis directos".