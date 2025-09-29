Los problemas de salud mental adelantan a los de traumatología como causa de baja laboral

El absentismo laboral sigue siendo uno de los principales lastres para las empresas españolas, que ven cómo cada vez más trabajadores se ausentan de su puesto de trabajo. Así, la principal causa de ausencia laboral sigue siendo los dolores corporales, como la lumbalgia o las cervicalgias. Sin embargo, los problemas de salud mental comienzan a ser una de las cuestiones que más bajas causan a lo largo del año. Así se desprende de un informe elaborado por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y presentado recientemente.

De acuerdo con este estudio, entre los años 2018 y 2023 se ha producido un incremento del 1,5% de las jornadas perdidas al año entre los asalariados del Régimen General. En este contexto, más de dos tercios de este incremento se debieron a problemas de salud mental, por un lado, y las "algias" (dolores como lumbalgias, dorsalgias o cervicalgias), por otro.

De hecho, esta situación se vive en todos los sectores, pero sobre todo en las actividades administrativas y los servicios auxiliares. Si analizamos esta cuestión por edades, vemos que en este período la salud mental ha sido el principal motivo de baja por incapacidad temporal para los trabajadores de menos de 30 años, sobre todo en el caso de las mujeres.

En este tiempo, todas las patologías han crecido. Sin embargo, destaca especialmente el incremento de las bajas por problemas de salud mental, que han crecido en un 88% en los días perdidos en Régimen General y un 75% en el de autónomos. De hecho, esta causa de ausencia laboral es la que ha liderado los incrementos, seguida por las llamadas "algias". En cualquier caso, en términos absolutos, la primera causa por baja laboral sigue siendo las algias, mientras que los problemas de salud mental se han convertido en la segunda causa, habiendo ocupado el lugar de los problemas traumatológicos.

Así las cosas, en el informe se detalla cómo los procesos de larga duración (los que superan los 365 días) y los repetidores (personas que suman más de una baja en 12 meses) han resultado determinantes en el reciente aumento de las bajas en nuestro país. En este sentido, el estudio demuestra que, en este período, la salud mental y las algias son también los diagnósticos con mayor porcentaje de personas que acumulan más de una baja en un año: en 2023 el 64,5% de las personas que repetían en IT registraba algún proceso por salud mental y el 58% por algias.

Con todo, en el estudio se destaca que estas patologías, que son más difíciles de objetivar, son más problemáticas a la hora de elaborar un diagnóstico, ofrecer un tratamiento y llevar a cabo un seguimiento de las mismas. De hecho, el informe subraya que se ha producido un incremento en los procesos finalizados de más de un año y medio generados por algias o salud mental que acaban en denegación de la incapacidad permanente. En concreto, este incremento ha sido del 64% y 79%, respectivamente.