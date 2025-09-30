Arabia Saudí sacude el mercado de los e-Sports comprando por 55.000 millones Electronic Arts

Electronic Arts (EA), uno de los gigantes mundiales de los videojuegos y creador de sagas como Los Sims, Star Wars o Mass Effect, pasará a manos de un consorcio de inversores integrado por el fondo soberano saudí PIF, Affinity Partners y Silver Lake. La operación, valorada en 55.000 millones de dólares (46.810 millones de euros), se convierte en una de las mayores adquisiciones de la historia de la industria.

El grupo abonará 210 dólares por acción (178,8 euros), lo que supone una prima del 25 % sobre el último cierre bursátil de EA el pasado 25 de septiembre. La compra se financiará en efectivo con recursos propios de los inversores y con la renovación de la participación del PIF, que ya controlaba un 9,9 % de la compañía.

La estructura del acuerdo contempla una inyección de capital de 36.000 millones de dólares y otros 20.000 millones destinados a cubrir pasivos, comprometidos íntegramente por JPMorgan Chase. De estos últimos, 18.000 millones se aportarán en el momento de cerrar la transacción.

El consejo de administración de EA ha dado luz verde a la operación, que todavía debe superar los trámites regulatorios y recibir el respaldo de los accionistas. Si se cumplen los plazos, la compra se completará en el primer trimestre del año fiscal 2027. Tras el cierre, EA dejará de cotizar en Bolsa.

El consejero delegado de la compañía, Andrew Wilson, aseguró que la alianza abre la puerta a "crear experiencias transformadoras para inspirar a las generaciones venideras".

Por su parte, el vicegobernador de PIF, Turqi Alnowaiser, subrayó que el fondo "ocupa una posición única en los sectores mundiales de los videojuegos y los eSports". Desde Affinity Partners, dirigida por Jared Kushner, se destacó que EA es una "compañía extraordinaria", mientras que en Silver Lake auguraron un "futuro brillante" para la firma bajo el nuevo paraguas inversor.