El inversor mexicano David Martínez, principal accionista individual de Banco Sabadell con un 3,86% del capital (193,92 millones de acciones valoradas en más de 640 millones de euros), ha decidido aceptar la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA, según fuentes cercanas al empresario citadas por EFE.

Martínez planea canjear su participación por nuevos títulos de BBVA, a pesar de que el consejo de administración de Sabadell recomienda rechazar la oferta, que ahora se presenta íntegramente en acciones tras una mejora del 10%.

BBVA anunció su OPA por Banco Sabadell en mayo de 2024, una operación que inicialmente fue considerada por el consejo de Sabadell y el propio Martínez como una infravaloración de la entidad catalana. Tras la aprobación de la OPA por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en septiembre de 2025, el consejo mantuvo su postura de recomendar a los accionistas no aceptar la oferta, argumentando que "infravalora al Sabadell y destruye valor para sus accionistas".

Sin embargo, Martínez dejó la puerta abierta a la posibilidad de aceptar la oferta si BBVA mejoraba las condiciones, tal y como explicamos en este artículo. La reciente mejora del 10% en la contraprestación parece haber sido decisiva para convencer al mexicano.

Martínez ingresó en el accionariado de Banco Sabadell en septiembre de 2013, durante una ampliación de capital de 1.400 millones de euros, en la que también participó el magnate colombiano Jaime Gilinsky. A través de una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Martínez adquirió un 5% del banco por unos 275 millones de euros.

Desde entonces, su paquete accionarial, gestionado a través de Fintech Europe (con sede en Luxemburgo), se ha revalorizado significativamente, triplicando su valor inicial. Miembro del consejo de Sabadell desde 2014, Martínez es conocido por su perfil de inversor de alto riesgo, con estrategias centradas en economías emergentes y plazos de inversión de 5 a 7 años. Su permanencia de más de 12 años en Sabadell es inusual para este tipo de inversores.

Martínez renuncia a 250 millones en dividendos

Al aceptar la OPA, Martínez renunciará a unos 250 millones de euros en dividendos proyectados por Sabadell hasta 2027, incluyendo 97 millones relacionados con la venta de TSB. Este monto representa aproximadamente el 40% del valor actual de su inversión, según cálculos basados en las proyecciones de dividendos del banco.

A diferencia de pequeños inversores, la operación no tendrá impacto fiscal para Martínez en España, ya que la venta no estará sujeta a impuestos si BBVA no logra adquirir al menos el 50% del capital de Sabadell, según la normativa aplicable a este tipo de transacciones. Fuentes del mercado consultadas por EFE señalan que la decisión de Martínez es coherente con su estrategia, ya que aceptar la OPA le permite obtener liquidez sin el descuento que el mercado impondría si intentara vender rápidamente su paquete accionarial.

El Sabadell aumenta los dividendos y rechaza la OPA

Por su parte, Banco Sabadell ha reforzado su posición frente a la OPA con medidas para maximizar el valor para sus accionistas. En un comunicado remitido a la CNMV este martes, el banco anunció un incremento en el objetivo de remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2025, pasando de 1.300 millones a 1.450 millones de euros. Esta decisión se basa en "la positiva evolución del negocio, los resultados y la generación de capital", según la entidad. A pesar de estas medidas, el consejo de Sabadell mantiene su rechazo a la OPA, argumentando que la oferta de BBVA no refleja el valor real del banco.

Banco Sabadell ha optado por no hacer comentarios sobre la decisión de Martínez, según EFE. Su aceptación de la OPA pone de relieve las dinámicas estratégicas de los grandes inversores en un contexto de fusiones bancarias, donde las oportunidades de liquidez y las valoraciones mejoradas pueden pesar más que la lealtad a largo plazo con una entidad. La operación subraya cómo los intereses individuales de los accionistas pueden divergir de las estrategias corporativas, especialmente en un sector bancario en constante consolidación.