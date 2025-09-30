Música, videojuegos y redes sociales: La Sexta colapsa ante el auge de los "fachavales liberales"

Hace unos días, La Sexta Columna, el programa de la noche de los viernes de la cadena de Atresmedia, estrenó un reportaje en el que denunciaban que los jóvenes se han radicalizado en los últimos tiempos porque ya no aceptan las imposiciones ideológicas de la izquierda. Así, esta pieza audiovisual, que titularon Los fachavales: ¿qué os pasa, bros?, vinculaba además el auge de partidos extremistas con los principios del liberalismo y la popularidad en redes sociales de algunos creadores de contenido que ponen en tela de juicio el pensamiento izquierdista.

Y este fenómeno, según algunos profesores consultados por La Sexta, se puede apreciar en las aulas. "Los alumnos banalizan y relativizan muchísimo temas que hasta ahora han sido muy serios en todos los lugares, como la guerra civil o el franquismo, cantar el cara al sol, el saludo fascista, decir viva Hitler. Se ve mucho en las mesas [de las aulas de los colegios e institutos] el dibujo de la esvástica (...)", aseguraba una profesora en este reportaje.

Fascismo en videojuegos

Una de las características del pensamiento de izquierda radical es el excesivo emotivismo con el que tratan de apelar a la conciencia de la ciudadanía para convencerlos de los abusos a los que les someten los empresarios, el capitalismo, los liberales y conservadores o, en definitiva, cualquiera que no se ajuste a su idea de bien. Esto se aprecia de una forma muy clara en el citado reportaje de La Sexta, donde los periodistas de la cadena de Atresmedia parecen colapsar ante el supuesto auge de lo que llaman "fachavales liberales".

Como ya adelantamos en Libre Mercado, una de las principales preocupaciones para La Sexta es la forma en que, según ellos, se combinan las ideas liberales, el extremismo de derechas, la cultura del fitness y la inversión en criptomonedas. De este modo, en el reportaje se señala directamente a algunos creadores de contenido, como Víctor Domínguez, que divulgan sus conocimientos sobre la inversión en criptos y sus ideas liberales. Por tanto, la principal vía por la que, de acuerdo con la cadena de Atresmedia, los jóvenes acceden a estas peligrosas ideas serían las redes sociales.

Pero también señalan al ámbito cultural, puesto que, como se mostraba en la pieza, algún grupo de música punk ha dedicado alguna canción a Javier Milei. Esto es algo que ha sentado muy mal a La Sexta, que reivindica que el punk es un género de izquierdas. "El movimiento punk nace de la precariedad laboral. Es antirracista, antisistema y antifascista, exponía un experto consultado en el reportaje, que incidía en que "en cambio, la extrema derecha es autoritaria, es racista; no solo no lucha contra el sistema, sino que deshumaniza a aquellos que el sistema ha marginado: los inmigrantes, las mujeres, el colectivo LGTBI".

Pero tal es la obsesión de la izquierda radical con el supuesto auge del fascismo entre la juventud española, que llegan a denunciar que los videojuegos son uno de los canales por los que se difunden estas ideas. Además, tratando de hacerse los graciosos –sin éxito–, desde La Sexta afirmaban en el reportaje que "hace exactamente cuatro décadas irrumpía un videojuego protagonizado por un alegre fontanero. (...); hoy hay determinados gamers que preferirían algo más así: en vez de Super Mario, Super Ario" .

La Sexta vuelve a la carga con los fachavales: "En vez de Super Mario.. Super Ario". JAJAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/XMmFNMkQAx — Alt Right España 𝕏 (@AltRightEspan) September 28, 2025

A este respecto, un politólogo profesor de la Universidad Pompeu Fabra aseguraba en el reportaje que muchos de estos juegos muestran esvásticas y otros símbolos relacionados con el fascismo y el nazismo. "Mucha gente que juega a los videojuegos después mira vídeos de cómo pasarse ciertas pantallas y ahí muchas veces ciertos youtubers o twitchers, o lo que sea, pues te cuelan algún mensaje más proliberal, antiestado, antiinmigración, lo que provoca que poco a poco una persona no politizada se vaya politizando a favor de la extrema derecha", afirmaba este politólogo.

Según La Sexta y este politólogo catalán (perdonen el pleonasmo) los videojuegos te hacen de ultraderecha. Pero, ay, las redes sociales también te hacen de ultraderecha. Y las estadísticas. También son muy de ultraderecha. A ver si va a ser la realidad la que es ultraderecha. pic.twitter.com/RMgd1zt45v — miguel ángel quintana paz (@quintanapaz) September 29, 2025

Sin embargo, lo que no logran comprender es que, en la mayoría de los casos, en estos videojuegos aparecen este tipo de símbolos, no porque sus desarrolladores o las personas que juegan sean nazis o fascistas, sino porque están ambientados en escenarios y momentos que así lo exigen. Así ocurre, por ejemplo, con los videojuegos bélicos ambientados en la Segunda Guerra Mundial.

¿Exilios por el auge de la extrema derecha?

Una de las cuestiones en las que, según La Sexta, podría producirse una verdadera hecatombe social por la difusión de ideas contrarias al progresismo establecido es el ámbito de los derechos de los llamados "colectivos vulnerables", entre los que se suelen incluir las mujeres, los homosexuales o los transexuales. Por ello, el reportaje de la cadena de Atresmedia denuncia que estos "fachavales" apelan a una nueva masculinidad alejada de los cánones promovidos por la izquierda.

Sin embargo, resulta especialmente llamativo que para La Sexta quienes están especialmente en peligro son los homosexuales y los transexuales. De hecho, en el reportaje se llega a tratar el caso de una familia que, supuestamente, tuvo que "escapar" de EEUU tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, puesto que sentían que la integridad de su hijo transexual estaba amenazada. "Puedes ir a hacer la compra y en el pasillo de los yogures, pues te encuentras con un tipo de dos metros de alto, que hace ejercicio tres horas diarias y trae una pistola en el cinturón. Y tú vas con tu niño pequeño y esperando que no se enfade", comentaba la madre de este niño al respecto.