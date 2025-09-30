De taller invisible a aparecer en Google: la historia de BiciFerrer con un ordenador gratis y una web

Cada mañana, Clara tenía que "reiniciar el mundo": abrir el viejo ordenador, esperar, rezar y volver a esperar. Los clientes llegaban por recomendación, pero en internet eran invisibles. Un presupuesto urgente podía tardar media hora solo por lo que le costaba al equipo arrancar, guardar e imprimir.

La situación cambió cuando un oyente les habló de ordenadorlibertad.es: "Ordenador nuevo y web profesional por 0 €, si lleváis más de seis meses y estáis al día con Hacienda y Seguridad Social". Cumplían los requisitos y dieron el paso. El proceso fue sencillo: formulario online, una llamada de validación y un SMS de confirmación. Desde ahí, la tramitación integral quedó en manos del equipo técnico.

Lo mejor: no adelantaron ni un euro. El IVA lo anticipa el proveedor y, en régimen general, se recupera en la declaración trimestral, lo que hace que el coste final sea totalmente neutro.

Lo que recibieron

Ordenador nuevo y listo para usar. Llegó rápido, configurado con ofimática, correo, copias de seguridad y un software sencillo para presupuestos.

Web profesional y personalizada. Clara y su socio eligieron un diseño claro, con servicios, precios orientativos, fotos reales del taller y un formulario para pedir cita. Todo optimizado para aparecer en Google.

Nuevo ritmo de trabajo. Del caos del antiguo PC pasaron a responder en tiempo real. "Antes pedaleábamos cuesta arriba; ahora el taller tiene marchas", bromea Ferrer, su compañero.

El antes y el después

A las dos semanas de estrenar la web, los formularios online empezaron a llegar. El teléfono sonaba menos… pero mejor: clientes ya informados que pedían cita concreta. Clara lo resume con claridad: "Pasamos de remendar a construir. Cada bloque encaja: equipo nuevo, web visible y menos papel. Y sin adelantar ni un euro".

Consejos para otros negocios

Simplifica: di qué haces, cuánto tardas y cómo se reserva. Usa fotos reales: tu taller, tu equipo, tus manos; nada de imágenes de stock. Aprovecha el formulario: pide modelo, problema y día preferente; ahorrarás llamadas. Responde rápido: el ordenador nuevo te da la velocidad, úsala.

Cómo dar el salto

Entra en ordenadorlibertad.es. Comprueba los tres básicos: autónomo o microempresa, más de seis meses de actividad y al día con Hacienda y Seguridad Social. Rellena el formulario, atiende la llamada y valida el SMS. El equipo técnico se encarga del resto: ordenador nuevo y web profesional optimizada, sin adelantar nada.

Europa pone los fondos. Tú recibes el impulso digital.