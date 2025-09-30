Nace la primera asociación de defensa de los contribuyentes: "Queremos acabar con el miedo a Hacienda"

España cuenta desde este lunes con la primera plataforma ciudadana organizada para defender a los contribuyentes frente a los abusos de la Agencia Tributaria. Bajo el nombre de Movimiento Contribuyentes en Acción, la nueva asociación ha sido presentada en Madrid con un objetivo ambicioso: acabar con los polémicos bonus que cobran los inspectores de Hacienda, exigir transparencia y devolver el equilibrio entre el poder de la Administración y los derechos de los ciudadanos.

En una rueda de prensa celebrada en la Asociación de la Prensa de Madrid, su presidente, Ignacio Basco, explicó que el proyecto nace para "dar voz a los contribuyentes y denunciar un sistema fiscal que se ha convertido en una máquina recaudatoria ciega ante los intereses ciudadanos. Queremos acabar con el miedo a Hacienda. El salario digno de un inspector no puede depender de cuántas multas impone", afirmó con rotundidad.

Basco, directivo de una compañía de consultoría especializada en ayudas y financiación, compareció junto a Antonio García, arquitecto técnico y secretario general del movimiento. Ambos describieron el panorama tributario español como "uno de los más complejos y opacos de Europa", una estructura que ahoga a empresas, autónomos y particulares. "El contribuyente medio necesita un máster para entender una simple notificación de Hacienda", denunció Basco, subrayando que este nivel de dificultad "hace casi imposible cumplir con el fisco sin miedo a cometer errores que luego se traducen en sanciones".

La asociación considera que la relación actual entre el Estado y el contribuyente está marcada por la presunción de culpabilidad. "Ante los ojos de Hacienda, el ciudadano es primero un infractor y después tiene que demostrar su inocencia", añadió García, señalando que este enfoque erosiona la confianza en las instituciones y convierte el deber fiscal en una fuente permanente de angustia.

Un movimiento cívico sin tutelas políticas

Los responsables de Movimiento Contribuyentes en Acción recalcaron que no existe ningún partido político detrás de la iniciativa, ni tampoco un interés económico oculto. La organización funciona por ahora con fondos propios y tiene previsto lanzar campañas de financiación pública para sostener su actividad. La entidad reconoció que han mantenido contactos con el despacho internacional Amsterdam & Partners, conocido por su ofensiva legal contra la Hacienda Española y por denunciar ante la OCDE y la ONU los métodos de recaudación en España, a los que califican de "carteristas".

"Ha tenido que venir un abogado extranjero a contar los problemas en España. Nadie se atrevía a decir nada y ya era hora de que alguien lo hiciera", señaló al respecto el presidente de la nueva entidad, quien aclaró que, por el momento, no contemplan acciones conjuntas.

Exigen una reforma profunda de la Ley de Garantías del Contribuyente

La nueva asociación plantea una agenda de reformas que va mucho más allá de las denuncias. Entre sus prioridades figura una revisión integral de la Ley de Garantías del Contribuyente, con medidas como:

La eliminación de los bonus ligados a las sanciones o recaudación de los inspectores.

La obligación de transparencia en los algoritmos que utiliza la Agencia Tributaria para seleccionar a los contribuyentes que serán inspeccionados.

La prohibición de embargos preventivos sin que el ciudadano haya podido ejercer su defensa previa.

El fortalecimiento de la presunción de inocencia en los procedimientos administrativos.

"Esto no es una causa política, es una causa democrática y de derechos fundamentales", subrayó Basco. "Defendemos la libertad, la dignidad y el futuro de quienes sostienen el país con cada euro que pagan", apuntó.

Dar voz a los casos que nadie cuenta

Movimiento Contribuyentes en Acción quiere convertirse en un altavoz para los afectados por prácticas abusivas. La organización recogerá casos reales de ciudadanos y empresas para presentarlos a las instituciones y a los partidos políticos.

"No somos un lobby, somos ciudadanos comunes y corrientes. Queremos identificar las injusticias, documentarlas y plantear soluciones legislativas que devuelvan equilibrio a la relación entre Hacienda y el contribuyente", insistió la cabeza visible del movimiento.

Los impulsores del proyecto aseguran que la palabra «Hacienda» genera hoy en España «más miedo que confianza», una percepción que atribuyen a las prácticas de presión, la opacidad de los procedimientos y el incentivo económico de las sanciones. —No podemos seguir viendo cómo nuestros vecinos pierden la tranquilidad de su nómina, su pensión o sus ingresos profesionales sin que nadie alce la voz—, advierten en su manifiesto fundacional.

Un llamamiento a la ciudadanía

La asociación inicia su andadura con la vista puesta en ampliar su base de apoyo social. Pretenden sumar a ciudadanos de todo tipo —trabajadores, autónomos, pequeños empresarios o pensionistas— para convertir el miedo en confianza, el silencio en voz y la indefensión en derechos.

En un país donde el simple error en una declaración puede desencadenar embargos, intereses de demora y procesos interminables, Movimiento Contribuyentes en Acción aspira a romper el tabú de criticar a Hacienda y a promover un debate público sobre la necesidad de un sistema tributario que recaude sin atropellar libertades.

"Pagamos impuestos porque creemos en su importancia, pero exigimos que la Administración deje de tratarnos como sospechosos permanentes y empiece a comportarse como lo que debería ser: un servicio al ciudadano y no una máquina de castigo", concluyó el presidente del nuevo centro.